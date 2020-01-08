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Зеленський через авіакатастрофу в Ірані терміново перервав поїздку до Оману

Зеленський через авіакатастрофу в Ірані терміново перервав поїздку до Оману

Київ • УНН

 • 17890 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Офісу Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва", - повідомили в Офісі Президента.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

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