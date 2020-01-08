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Зеленский из-за авиакатастрофы в Иране срочно прервал поездку в Оман

Зеленский из-за авиакатастрофы в Иране срочно прервал поездку в Оман

Киев  •  УНН

 • 17890 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" неподалеку от иранской столицы Тегерана срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - сообщили в Офисе Президента.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.

В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.

Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

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