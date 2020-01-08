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Разумков выразил соболезнования относительно авиакатастрофы украинского самолета в Иране

Разумков выразил соболезнования относительно авиакатастрофы украинского самолета в Иране

Киев  •  УНН

 • 20318 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета на территории Ирана. Об этом спикер парламента написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней", - написал Разумков.

"Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", - резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования относительно авиакатастрофы и прервал свою поездку в Оман, а премьер-министр Алексей Гончарук назвал количество людей, которые находились в самолете - 176 человек.

Напомним, в ночь на 8 января иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета.

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Ранее УНН сообщал, что в настоящее время консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич добавил УНН, что в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии: +38 (044) 238 16 57.

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По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь рейсом Тегеран - Киев.

Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Последняя информация о местонахождении самолета, по данным FlightRadar, была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

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В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

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