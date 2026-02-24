Рада дозволила ветеранам з пораненнями вступати на службу в поліцію без перевірки фізпідготовки
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що звільняє від перевірки фізпідготовки при вступі до поліції українців, які отримали поранення під час захисту незалежності України. Це стосується певних посад, визначених МВС.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який дозволяє українцям, які проходили службу та отримали захворювання, поранення (контузію, травму або каліцтво) під час здійснення заходів із захисту незалежності України, під час прийняття на службу в поліцію бути звільненими від проходження перевірки рівня фізичної підготовки. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Законопроєкт підтримали за основу та в цілому 253 народних депутати.
Відповідно до документу, громадяни України, які проходили службу в органах внутрішніх справ, поліції, ДСНС, ЗСУ та інших військових формуваннях та отримали поранення під час здійснення заходів із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, пов’язані з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також із участю у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, звільняються від проходження перевірки рівня фізичної підготовки під час прийняття на службу до поліції.
Це стосуватиметься тих посад, перелік яких визначить МВС України.
Нагадаємо
Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають ті ж права на отримання статусу учасника бойових дій, що й громадяни України.