Рада дозволила ветеранам з пораненнями вступати на службу в поліцію без перевірки фізпідготовки

Ексклюзив
12:55 • 3298 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 5216 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 20872 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
08:57 • 18123 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 17403 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17361 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16318 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 22551 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40746 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 31022 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
Популярнi новини
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 3298 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 20872 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 62762 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 65975 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
Рада дозволила ветеранам з пораненнями вступати на службу в поліцію без перевірки фізпідготовки

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що звільняє від перевірки фізпідготовки при вступі до поліції українців, які отримали поранення під час захисту незалежності України. Це стосується певних посад, визначених МВС.

Рада дозволила ветеранам з пораненнями вступати на службу в поліцію без перевірки фізпідготовки

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який дозволяє українцям, які проходили службу та отримали захворювання, поранення (контузію, травму або каліцтво) під час здійснення заходів із захисту незалежності України, під час прийняття на службу в поліцію бути звільненими від проходження перевірки рівня фізичної підготовки. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту. 

Деталі 

Законопроєкт підтримали за основу та в цілому 253 народних депутати. 

Відповідно до документу, громадяни України, які проходили службу в органах внутрішніх справ, поліції, ДСНС, ЗСУ та інших військових формуваннях та отримали поранення під час здійснення заходів із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, пов’язані з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також із участю у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, звільняються від проходження перевірки рівня фізичної підготовки під час прийняття на службу до поліції. 

Це стосуватиметься тих посад, перелік яких визначить МВС України.

Нагадаємо

Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають ті ж права на отримання статусу учасника бойових дій, що й громадяни України.

Павло Башинський

