Рада разрешила ветеранам с ранениями поступать на службу в полицию без проверки физподготовки

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, освобождающий от проверки физподготовки при поступлении в полицию украинцев, получивших ранения во время защиты независимости Украины. Это касается определенных должностей, определенных МВД.

Рада разрешила ветеранам с ранениями поступать на службу в полицию без проверки физподготовки

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который позволяет украинцам, проходившим службу и получившим заболевание, ранение (контузию, травму или увечье) во время осуществления мер по защите независимости Украины, при принятии на службу в полицию быть освобожденными от прохождения проверки уровня физической подготовки. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента. 

Детали 

Законопроект поддержали за основу и в целом 253 народных депутата. 

В соответствии с документом, граждане Украины, проходившие службу в органах внутренних дел, полиции, ГСЧС, ВСУ и других военных формированиях и получившие ранения во время осуществления мер по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, связанные с непосредственным участием в антитеррористической операции, обеспечением ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции, осуществлением мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также с участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, освобождаются от прохождения проверки уровня физической подготовки при принятии на службу в полицию. 

Это будет касаться тех должностей, перечень которых определит МВД Украины.

Напомним

Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют те же права на получение статуса участника боевых действий, что и граждане Украины.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
