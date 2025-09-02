путін готує інформаційне алібі для нових ударів по енергетиці України - ЦПД
Диктатор бреше про "відповідь за удари по російських НПЗ", адже росія системно атакує українську енергетику з 2022 року.
російський диктатор володимир путін готує собі інформаційне алібі для подальших ударів по об’єктах енергетики України. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Коваленко, путін намагається прикривати свої нинішні удари по Україні і бреше про "відповідь за удари по російських НПЗ". Ця заява пролунала з його вуст під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні.
Насправді першими війну і атаки на енергетику почали саме росіяни і з того моменту ніколи їх не припиняли, зазначив начальник ЦПД.
Це чиста брехня. З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф
Він додав, що путін регулярно бере участь в інформаційних операціях, які здійснює кремль. Цього разу йдеться про чергову операцію, яка спрямована на Захід і Глобальний Південь, а метою є намагання перекласти за подальший терор українців на самих українців, додав Коваленко.
Нагадаємо
