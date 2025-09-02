$41.370.05
22905 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
47732 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
86811 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
103191 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
58325 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 118896 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 45006 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 80819 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52653 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107292 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Фейкові новини

путін готує інформаційне алібі для нових ударів по енергетиці України - ЦПД

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Диктатор бреше про "відповідь за удари по російських НПЗ", адже росія системно атакує українську енергетику з 2022 року.

путін готує інформаційне алібі для нових ударів по енергетиці України - ЦПД

російський диктатор володимир путін готує собі інформаційне алібі для подальших ударів по об’єктах енергетики України. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, путін намагається прикривати свої нинішні удари по Україні і бреше про "відповідь за удари по російських НПЗ". Ця заява пролунала з його вуст під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні.

Насправді першими війну і атаки на енергетику почали саме росіяни і з того моменту ніколи їх не припиняли, зазначив начальник ЦПД.

Це чиста брехня. З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф

- заявив Коваленко.

Він додав, що путін регулярно бере участь в інформаційних операціях, які здійснює кремль. Цього разу йдеться про чергову операцію, яка спрямована на Захід і Глобальний Південь, а метою є намагання перекласти за подальший терор українців на самих українців, додав Коваленко.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що нібито "не проти" європейської інтеграції України, але категорично проти вступу України до НАТО.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Державний кордон України
Електроенергія
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Пекін
Роберт Фіцо
Україна