путін готує інформаційне алібі для нових ударів по енергетиці України - ЦПД

російський диктатор володимир путін готує собі інформаційне алібі для подальших ударів по об’єктах енергетики України. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Як зазначив Коваленко, путін намагається прикривати свої нинішні удари по Україні і бреше про "відповідь за удари по російських НПЗ". Ця заява пролунала з його вуст під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні.

Насправді першими війну і атаки на енергетику почали саме росіяни і з того моменту ніколи їх не припиняли, зазначив начальник ЦПД.

Це чиста брехня. З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф