путин готовит информационное алиби для новых ударов по энергетике Украины - ЦПД

российский диктатор владимир путин готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Как отметил Коваленко, путин пытается прикрывать свои нынешние удары по Украине и лжет об "ответе за удары по российским НПЗ". Это заявление прозвучало из его уст во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

На самом деле первыми войну и атаки на энергетику начали именно россияне и с того момента никогда их не прекращали, отметил начальник ЦПД.

Это чистая ложь. С 2022 года россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще никогда ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей рф