путин готовит информационное алиби для новых ударов по энергетике Украины - ЦПД
Киев • УНН
Диктатор лжет об "ответе за удары по российским НПЗ", ведь россия системно атакует украинскую энергетику с 2022 года.
российский диктатор владимир путин готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Как отметил Коваленко, путин пытается прикрывать свои нынешние удары по Украине и лжет об "ответе за удары по российским НПЗ". Это заявление прозвучало из его уст во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
На самом деле первыми войну и атаки на энергетику начали именно россияне и с того момента никогда их не прекращали, отметил начальник ЦПД.
Это чистая ложь. С 2022 года россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще никогда ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей рф
Он добавил, что путин регулярно участвует в информационных операциях, которые осуществляет кремль. На этот раз речь идет об очередной операции, которая направлена на Запад и Глобальный Юг, а целью является попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на самих украинцев, добавил Коваленко.
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что якобы "не против" европейской интеграции Украины, но категорически против вступления Украины в НАТО.