11:50 • 22554 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 47286 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 86115 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 102513 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 58008 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 118416 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 44921 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 80626 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52645 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107214 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
путин готовит информационное алиби для новых ударов по энергетике Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Диктатор лжет об "ответе за удары по российским НПЗ", ведь россия системно атакует украинскую энергетику с 2022 года.

путин готовит информационное алиби для новых ударов по энергетике Украины - ЦПД

российский диктатор владимир путин готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, путин пытается прикрывать свои нынешние удары по Украине и лжет об "ответе за удары по российским НПЗ". Это заявление прозвучало из его уст во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

На самом деле первыми войну и атаки на энергетику начали именно россияне и с того момента никогда их не прекращали, отметил начальник ЦПД.

Это чистая ложь. С 2022 года россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще никогда ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей рф

- заявил Коваленко.

Он добавил, что путин регулярно участвует в информационных операциях, которые осуществляет кремль. На этот раз речь идет об очередной операции, которая направлена на Запад и Глобальный Юг, а целью является попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на самих украинцев, добавил Коваленко.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что якобы "не против" европейской интеграции Украины, но категорически против вступления Украины в НАТО.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Пекин
Роберт Фицо
Украина