Привласнили мільйони для постраждалих від окупації: Генпрокурор Кравченко заявив, що перевіряють причетність до схеми посадовців Мінсоцполітики

П’ятьом особам, які привласнили 26,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених на допомогу людям, що пережили російську окупацію, повідомили про підозру. Окремо перевіряють причетність до цієї схеми членів комісії та посадових осіб Міністерства соціальної політики. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко і наголосив - це не просто правопорушення, а мародерство, передає УНН.

Сьогодні повідомлено про підозру п’ятьом особам, які привласнили 26,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених на допомогу людям, що пережили російську окупацію. Серед підозрюваних представники псевдоблагодійних фондів, підприємець та помічник адвоката - повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, досудове розслідування триває. Окремо перевіряємо причетність до цієї схеми членів комісії та посадових осіб Міністерства соціальної політики. Далі суд. І правова оцінка кожному епізоду.

Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі

Суть схеми, за словами Кравченка, проста і цинічна.

У 2022 році, одразу після деокупації Київщини, держава виділяла кошти на їжу, товари першої необхідності та генератори для людей у зруйнованих громадах. Для тих, хто щойно пережив окупацію, втрату дому і місяці страху. Підозрювані подавали до Мінсоцполітики листи про готовність надати гуманітарну допомогу. Отримавши бюджетні кошти, реальної допомоги не надавали — гроші виводилися на рахунки підставних підприємств, які нібито постачали продукти, тепло і необхідні речі. Щоб приховати привласнення, до міністерства надсилали фальшиві звіти про нібито придбані й поставлені товари - додав він.

Генпрокурор наголосив, що гроші, які мали піти на їжу і тепло для людей, що втратили все, опинилися в кишенях аферистів.

Це не просто кримінальне правопорушення. Це мародерство. Працюємо далі - резюмував Кравченко.

"Корупційні виплати": Генпрокурор Кравченко повідомив, що екзаступник командира в/ч отримав підозру за фейкові бойові виплати