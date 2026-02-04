Привласнили мільйони для постраждалих від окупації: Генпрокурор Кравченко заявив, що перевіряють причетність до схеми посадовців Мінсоцполітики

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 324 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 2112 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 3086 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 4260 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 15308 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 23581 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18641 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21883 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35566 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50897 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
73%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 23438 перегляди
Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"4 лютого, 07:13 • 6482 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 41651 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 21862 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 13112 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 22022 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 57041 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 58208 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 97215 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 105456 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Джефф Безос
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 1344 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 3164 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26350 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25991 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 28595 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Привласнили мільйони для постраждалих від окупації: Генпрокурор Кравченко заявив, що перевіряють причетність до схеми посадовців Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 22 перегляди

П'ятьом особам повідомлено про підозру у привласненні 26,9 млн гривень, виділених на допомогу людям, які пережили російську окупацію. Серед підозрюваних — представники псевдоблагодійних фондів, підприємець та помічник адвоката.

Привласнили мільйони для постраждалих від окупації: Генпрокурор Кравченко заявив, що перевіряють причетність до схеми посадовців Мінсоцполітики

П’ятьом особам, які привласнили 26,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених на допомогу людям, що пережили російську окупацію, повідомили про підозру. Окремо перевіряють причетність до цієї схеми членів комісії та посадових осіб Міністерства соціальної політики. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко і наголосив - це не просто правопорушення, а мародерство, передає УНН.

Сьогодні повідомлено про підозру п’ятьом особам, які привласнили 26,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених на допомогу людям, що пережили російську окупацію. Серед підозрюваних представники псевдоблагодійних фондів, підприємець та помічник адвоката 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, досудове розслідування триває. Окремо перевіряємо причетність до цієї схеми членів комісії та посадових осіб Міністерства соціальної політики. Далі суд. І правова оцінка кожному епізоду.

Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі03.02.26, 17:50 • 3710 переглядiв

Суть схеми, за словами Кравченка, проста і цинічна.

У 2022 році, одразу після деокупації Київщини, держава виділяла кошти на їжу, товари першої необхідності та генератори для людей у зруйнованих громадах. Для тих, хто щойно пережив окупацію, втрату дому і місяці страху. Підозрювані подавали до Мінсоцполітики листи про готовність надати гуманітарну допомогу. Отримавши бюджетні кошти, реальної допомоги не надавали — гроші виводилися на рахунки підставних підприємств, які нібито постачали продукти, тепло і необхідні речі. Щоб приховати привласнення, до міністерства надсилали фальшиві звіти про нібито придбані й поставлені товари 

- додав він.

Генпрокурор наголосив, що гроші, які мали піти на їжу і тепло для людей, що втратили все, опинилися в кишенях аферистів.

Це не просто кримінальне правопорушення. Це мародерство. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

"Корупційні виплати": Генпрокурор Кравченко повідомив, що екзаступник командира в/ч отримав підозру за фейкові бойові виплати02.02.26, 18:31 • 2658 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Руслан Кравченко
Міністерство соціальної політики України
благодійність