"Корупційні виплати": Генпрокурор Кравченко повідомив, що екзаступник командира в/ч отримав підозру за фейкові бойові виплати

Корупція у сфері грошового забезпечення військовослужбовців це не лише злочин проти держави. Це удар по справедливості та довірі всередині війська. Як повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко, колишньому заступнику командира військової частини — начальнику штабу, який забезпечив безпідставне нарахування та виплату собі та іншим військовослужбовцям додаткових коштів за фіктивну участь у бойових діях, повідомили про підозру, передає УНН.

У межах програми "Корупційні виплати", як повідомив Кравченко, прокуратура системно працює над виявленням, розслідуванням і притягненням до відповідальності осіб, які зловживають під час нарахування та виплат гарантованого державою грошового забезпечення військовослужбовцям.

За словами Генпрокурора, ця категорія справ є одним з пріоритетів роботи Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Ми координуємо роботу правоохоронних органів, здійснюємо процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями і добиваємося того, щоб кожна гривня, призначена військовому, використовувалася законно і за призначенням

Як приклад, за його словами, сьогоднішній день.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру колишньому заступнику командира військової частини — начальнику штабу. Він, зловживаючи службовим становищем, забезпечив безпідставне нарахування та виплату собі та іншим військовослужбовцям додаткових коштів за фіктивну участь у бойових діях. Загальна сума завданих державі збитків — 1,97 млн гривень - повідомив Кравченко.

За його словами, підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вимагали "відкати" з виплат за загиблих воїнів: у Запоріжжі викрили корупційну схему

Генпрокурор додав, що це не поодинокий випадок.

Лише у 2026 році за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони:

- у 36 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 51 особі; за фактами незаконних виплат грошового забезпечення та додаткових винагород за виконання бойових завдань;

- загальна сума збитків державі становить понад 88,7 млн гривень.

Моя позиція принципова і незмінна: на війні не можна красти, прикриваючись формою чи званням. Виплати військовим не ресурс для зловживань, а елемент справедливості та бойової стійкості. Програма "Корупційні виплати" це системна робота, яка триватиме доти, доки такі злочини не стануть невідворотно караними