"Коррупционные выплаты": Генпрокурор Кравченко сообщил, что экс-заместитель командира в/ч получил подозрение за фейковые боевые выплаты

Коррупция в сфере денежного обеспечения военнослужащих – это не только преступление против государства. Это удар по справедливости и доверию внутри армии. Как сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, бывшему заместителю командира воинской части — начальнику штаба, который обеспечил безосновательное начисление и выплату себе и другим военнослужащим дополнительных средств за фиктивное участие в боевых действиях, сообщили о подозрении, передает УНН.

Детали

В рамках программы "Коррупционные выплаты", как сообщил Кравченко, прокуратура системно работает над выявлением, расследованием и привлечением к ответственности лиц, злоупотребляющих при начислении и выплатах гарантированного государством денежного обеспечения военнослужащим.

По словам Генпрокурора, эта категория дел является одним из приоритетов работы Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Мы координируем работу правоохранительных органов, осуществляем процессуальное руководство досудебными расследованиями и добиваемся того, чтобы каждая гривна, предназначенная военному, использовалась законно и по назначению - добавил Кравченко.

В качестве примера, по его словам, сегодняшний день.

При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщено о подозрении бывшему заместителю командира воинской части — начальнику штаба. Он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил безосновательное начисление и выплату себе и другим военнослужащим дополнительных средств за фиктивное участие в боевых действиях. Общая сумма нанесенного государству ущерба — 1,97 млн гривен - сообщил Кравченко.

По его словам, подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим

Генпрокурор добавил, что это не единичный случай.

Только в 2026 году при процессуальном руководстве специализированных прокуратур в сфере обороны:

- в 36 уголовных производствах сообщено о подозрении 51 лицу; по фактам незаконных выплат денежного обеспечения и дополнительных вознаграждений за выполнение боевых задач;

- общая сумма ущерба государству составляет более 88,7 млн гривен.