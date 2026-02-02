"Коррупционные выплаты": Генпрокурор Кравченко сообщил, что экс-заместитель командира в/ч получил подозрение за фейковые боевые выплаты
Генпрокурор Кравченко сообщил о подозрении бывшему заместителю командира воинской части, который начислил себе и другим 1,97 млн гривен за фиктивное участие в боевых действиях. Этот случай является частью системной работы прокуратуры по выявлению коррупции в выплатах военнослужащим.
Коррупция в сфере денежного обеспечения военнослужащих – это не только преступление против государства. Это удар по справедливости и доверию внутри армии. Как сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, бывшему заместителю командира воинской части — начальнику штаба, который обеспечил безосновательное начисление и выплату себе и другим военнослужащим дополнительных средств за фиктивное участие в боевых действиях, сообщили о подозрении, передает УНН.
В рамках программы "Коррупционные выплаты", как сообщил Кравченко, прокуратура системно работает над выявлением, расследованием и привлечением к ответственности лиц, злоупотребляющих при начислении и выплатах гарантированного государством денежного обеспечения военнослужащим.
По словам Генпрокурора, эта категория дел является одним из приоритетов работы Специализированной прокуратуры в сфере обороны.
Мы координируем работу правоохранительных органов, осуществляем процессуальное руководство досудебными расследованиями и добиваемся того, чтобы каждая гривна, предназначенная военному, использовалась законно и по назначению
При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщено о подозрении бывшему заместителю командира воинской части — начальнику штаба. Он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил безосновательное начисление и выплату себе и другим военнослужащим дополнительных средств за фиктивное участие в боевых действиях. Общая сумма нанесенного государству ущерба — 1,97 млн гривен - сообщил Кравченко.
По его словам, подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Генпрокурор добавил, что это не единичный случай.
Только в 2026 году при процессуальном руководстве специализированных прокуратур в сфере обороны:
- в 36 уголовных производствах сообщено о подозрении 51 лицу; по фактам незаконных выплат денежного обеспечения и дополнительных вознаграждений за выполнение боевых задач;
- общая сумма ущерба государству составляет более 88,7 млн гривен.
Моя позиция принципиальна и неизменна: на войне нельзя воровать, прикрываясь формой или званием. Выплаты военным не ресурс для злоупотреблений, а элемент справедливости и боевой устойчивости. Программа "Коррупционные выплаты" это системная работа, которая будет продолжаться до тех пор, пока такие преступления не станут неотвратимо наказуемыми