Присвоили миллионы для пострадавших от оккупации: Генпрокурор Кравченко заявил, что проверяют причастность к схеме должностных лиц Минсоцполитики

16:19 • 644 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 2626 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 3648 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 4790 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 15533 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 23749 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18716 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 21949 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35604 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50962 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствия 4 февраля, 06:41 • 23723 просмотра
Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы" 4 февраля, 07:13 • 6980 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW 4 февраля, 07:33 • 41980 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой 11:15 • 22397 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби 13:46 • 13403 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой 11:15 • 22417 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex" 3 февраля, 14:37 • 57275 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко 3 февраля, 14:17 • 58413 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться 3 февраля, 06:30 • 97408 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали 2 февраля, 18:38 • 105645 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Джефф Безос
Алексей Белошицкий
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Абу-Даби
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры 16:32 • 58 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате 15:33 • 1538 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн 14:18 • 3346 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака 3 февраля, 18:03 • 26443 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026" 3 февраля, 16:57 • 26080 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Присвоили миллионы для пострадавших от оккупации: Генпрокурор Кравченко заявил, что проверяют причастность к схеме должностных лиц Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Пяти лицам сообщено о подозрении в присвоении 26,9 млн гривен, выделенных на помощь людям, пережившим российскую оккупацию. Среди подозреваемых — представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката.

Присвоили миллионы для пострадавших от оккупации: Генпрокурор Кравченко заявил, что проверяют причастность к схеме должностных лиц Минсоцполитики

Пятерым лицам, присвоившим 26,9 млн гривен бюджетных средств, выделенных на помощь людям, пережившим российскую оккупацию, сообщили о подозрении. Отдельно проверяется причастность к этой схеме членов комиссии и должностных лиц Министерства социальной политики. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко и подчеркнул - это не просто правонарушение, а мародерство, передает УНН.

Сегодня сообщено о подозрении пятерым лицам, присвоившим 26,9 млн гривен бюджетных средств, выделенных на помощь людям, пережившим российскую оккупацию. Среди подозреваемых представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, досудебное расследование продолжается. Отдельно проверяем причастность к этой схеме членов комиссии и должностных лиц Министерства социальной политики. Далее суд. И правовая оценка каждому эпизоду.

Генпрокурор Кравченко: уже идентифицировали 211 человек, причастных к зверствам в Буче и Бучанском районе03.02.26, 17:50 • 3710 просмотров

Суть схемы, по словам Кравченко, проста и цинична.

В 2022 году, сразу после деоккупации Киевщины, государство выделяло средства на еду, товары первой необходимости и генераторы для людей в разрушенных общинах. Для тех, кто только что пережил оккупацию, потерю дома и месяцы страха. Подозреваемые подавали в Минсоцполитики письма о готовности оказать гуманитарную помощь. Получив бюджетные средства, реальной помощи не оказывали — деньги выводились на счета подставных предприятий, которые якобы поставляли продукты, тепло и необходимые вещи. Чтобы скрыть присвоение, в министерство направляли фальшивые отчеты о якобы приобретенных и поставленных товарах 

- добавил он.

Генпрокурор подчеркнул, что деньги, которые должны были пойти на еду и тепло для людей, потерявших все, оказались в карманах аферистов.

Это не просто уголовное правонарушение. Это мародерство. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

"Коррупционные выплаты": Генпрокурор Кравченко сообщил, что экс-заместитель командира в/ч получил подозрение за фейковые боевые выплаты02.02.26, 18:31 • 2658 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Руслан Кравченко
Министерство социальной политики Украины
благотворительность