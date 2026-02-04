Присвоили миллионы для пострадавших от оккупации: Генпрокурор Кравченко заявил, что проверяют причастность к схеме должностных лиц Минсоцполитики
Киев • УНН
Пяти лицам сообщено о подозрении в присвоении 26,9 млн гривен, выделенных на помощь людям, пережившим российскую оккупацию. Среди подозреваемых — представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката.
Пятерым лицам, присвоившим 26,9 млн гривен бюджетных средств, выделенных на помощь людям, пережившим российскую оккупацию, сообщили о подозрении. Отдельно проверяется причастность к этой схеме членов комиссии и должностных лиц Министерства социальной политики. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко и подчеркнул - это не просто правонарушение, а мародерство, передает УНН.
По словам Генпрокурора, досудебное расследование продолжается. Отдельно проверяем причастность к этой схеме членов комиссии и должностных лиц Министерства социальной политики. Далее суд. И правовая оценка каждому эпизоду.
Суть схемы, по словам Кравченко, проста и цинична.
В 2022 году, сразу после деоккупации Киевщины, государство выделяло средства на еду, товары первой необходимости и генераторы для людей в разрушенных общинах. Для тех, кто только что пережил оккупацию, потерю дома и месяцы страха. Подозреваемые подавали в Минсоцполитики письма о готовности оказать гуманитарную помощь. Получив бюджетные средства, реальной помощи не оказывали — деньги выводились на счета подставных предприятий, которые якобы поставляли продукты, тепло и необходимые вещи. Чтобы скрыть присвоение, в министерство направляли фальшивые отчеты о якобы приобретенных и поставленных товарах
Генпрокурор подчеркнул, что деньги, которые должны были пойти на еду и тепло для людей, потерявших все, оказались в карманах аферистов.
Это не просто уголовное правонарушение. Это мародерство. Работаем дальше
