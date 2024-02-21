"Пришвидшення постачання для бригад ЗСУ": цифровізація обліку майна МО України вже впроваджена у 200 військових частинах
Київ • УНН
Впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі SAP у 200 українських військових частинах значно прискорило обробку запитів на постачання для армійських бригад з декількох тижнів до 2-3 днів.
Замість декількох тижнів опрацювання заявок на постачання для армійських бригад, - 2-3 дні, обіцяють у Міноборони завдяки автоматизації управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP), яка вже задіяна у двох сотнях військових частинах.
Про це пише Міністерство оборони України, передає УНН.
Міністерство оборони України продовжує процес цифровізації залишків майна у військових частинах та на складах. (..) Автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP) вже підключено у 200 військових частинах.
Деталі
SAP – це провідна міжнародна система у сфері управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО, яка автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки. Також система дозволяє бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військових усім необхідним.
У оборонному відомстві стверджують, що впровадження системи SAP значно пришвидшилося опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів. Вказується, що раніше цей процес міг тривати місяць.
Зібрана інформація щодо залишків майна дозволяє краще планувати закупівлі та постачання озброєння і тилового майна ЗСУ.
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Також у Міноборони нагадали про мету впровадження повноцінної системи управління оборонними ресурсами:
Необхідно автоматизувати та спростити існуючі процеси обліку ресурсів, забезпечити прозорість у використанні ресурсів, надати різним ланкам управління Міноборони, Генштабу та ЗСУ інструменти прогнозування, управління, аналітики та контролю, а також знизити потенційні корупційні ризики при використанні ресурсів.
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