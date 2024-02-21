Допоможе отримати необхідні медикаменти: Міноборони домовилось про співпрацю з Держлікслужбою
Київ • УНН
Міністерство оборони України долучилося до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам на використання наркотичних засобів та психотропних речовин для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям.
Представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Про це заявили у Міноборони України, пише УНН.
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У відомстві розповіли, що є частиною програми зі співпраці Міністерства оборони та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Меморандум про партнерство і співробітництво підписали заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Держлікслужби Роман Ісаєнко.
Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі
У міністерстві наголошують, що посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова підписала меморандуми про співпрацю з п'ятьма неурядовими організаціями з метою покращення тактичної медицини, реабілітації та медичної евакуації поранених військовослужбовців.
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