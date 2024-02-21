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Допоможе отримати необхідні медикаменти: Міноборони домовилось про співпрацю з Держлікслужбою

Допоможе отримати необхідні медикаменти: Міноборони домовилось про співпрацю з Держлікслужбою

Київ • УНН

 • 38665 перегляди

Міністерство оборони України долучилося до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам на використання наркотичних засобів та психотропних речовин для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям.

Представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Про це заявили у Міноборони України, пише УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що є частиною програми зі співпраці Міністерства оборони та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. 

Меморандум про партнерство і співробітництво підписали заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Держлікслужби Роман Ісаєнко.

Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі

- резюмувала Калмикова.

У міністерстві наголошують, що посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова підписала меморандуми про співпрацю з п'ятьма неурядовими організаціями з метою покращення тактичної медицини, реабілітації та медичної евакуації поранених військовослужбовців.

"Укрзалізниця" запустить ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ - Міноборони16.02.24, 20:02 • 61826 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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