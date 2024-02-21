Поможет получить необходимые медикаменты: Минобороны договорилось о сотрудничестве с Гослекслужбой

Представители Минобороны приобщаются к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения военным частям использовать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Об этом заявили в Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что является частью программы по сотрудничеству Министерства обороны и Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Меморандум о партнерстве и сотрудничестве подписали заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и председатель Гослекслужбы Роман Исаенко.

На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе - резюмировала Калмыкова.

В министерстве отмечают, что усиление сотрудничества с Гослекслужбой, по ее словам, позволит более эффективно запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Напомним,

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.

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