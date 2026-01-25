"Приклад справжньої солідарності": чеська ініціатива зібрала 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу Україні

Чеська ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад 3,8 млн дол. США на енергетичну допомогу Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Завдяки спільним зусиллям вже завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва - розповів Сибіга.

Він назвав це прикладом справжньої солідарності.

Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо

Днями Україна отримала 50 тонн гуманітарної допомоги з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. Допомога включає трансформатори, генератори та інше енергетичне обладнання.

