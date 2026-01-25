$43.170.00
24 січня, 18:16 • 9836 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 18100 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 21322 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 30807 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 32174 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45716 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42908 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34690 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29162 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 66511 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Меню
"Приклад справжньої солідарності": чеська ініціатива зібрала 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу Україні

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Чеська ініціатива "Dárek pro Putina" зібрала понад 3,8 млн доларів США на енергетичну допомогу Україні. До Харкова надійде 49 генераторів, а до Київської області – 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів.

"Приклад справжньої солідарності": чеська ініціатива зібрала 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу Україні

Чеська ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад 3,8 млн дол. США на енергетичну допомогу Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Завдяки спільним зусиллям вже завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва

- розповів Сибіга.

Він назвав це прикладом справжньої солідарності.

Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість

- зазначив глава МЗС.

Нагадаємо

Днями Україна отримала 50 тонн гуманітарної допомоги з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. Допомога включає трансформатори, генератори та інше енергетичне обладнання.

Вадим Хлюдзинський

