24 января, 18:16 • 9656 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 17871 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 21227 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 30714 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 32134 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 45683 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42892 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34681 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29159 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 66422 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
"Пример настоящей солидарности": чешская инициатива собрала 3,8 млн долларов на энергетическую помощь Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Чешская инициатива "Dárek pro Putina" собрала более 3,8 млн долларов США на энергетическую помощь Украине. В Харьков поступят 49 генераторов, а в Киевскую область – 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей.

"Пример настоящей солидарности": чешская инициатива собрала 3,8 млн долларов на энергетическую помощь Украине

Чешская инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долл. США на энергетическую помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, на следующей неделе в Харьков поступит 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum.

Благодаря совместным усилиям уже завтра в Киевскую область будет доставлено 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для Пунктов несокрушимости благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии. Часть финансирования также направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева

- рассказал Сибига.

Он назвал это примером настоящей солидарности.

Чехия демонстрирует, что поддержка Украины это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость

- отметил глава МИД.

Напомним

На днях Украина получила 50 тонн гуманитарной помощи из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии. Помощь включает трансформаторы, генераторы и другое энергетическое оборудование.

Вадим Хлюдзинский

