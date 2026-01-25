"Пример настоящей солидарности": чешская инициатива собрала 3,8 млн долларов на энергетическую помощь Украине

Чешская инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более 3,8 млн долл. США на энергетическую помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, на следующей неделе в Харьков поступит 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum.

Благодаря совместным усилиям уже завтра в Киевскую область будет доставлено 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для Пунктов несокрушимости благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии. Часть финансирования также направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева - рассказал Сибига.

Он назвал это примером настоящей солидарности.

Чехия демонстрирует, что поддержка Украины это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость - отметил глава МИД.

Напомним

На днях Украина получила 50 тонн гуманитарной помощи из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии. Помощь включает трансформаторы, генераторы и другое энергетическое оборудование.

