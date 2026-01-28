Провів окупантів на позиції ЗСУ та дивився, як відбулася засідка: помічнику лісничого повідомили про підозру

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 616 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 1050 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 3918 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 8518 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 16351 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 37391 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 52779 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41145 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61496 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31627 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
99%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 8764 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 11194 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 16504 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами05:44 • 5412 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 13130 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 13204 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61484 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 42976 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 60186 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 57579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Київська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 22208 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 21726 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 29306 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 32776 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 39169 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Мі-8
TikTok

Провів окупантів на позиції ЗСУ та дивився, як відбулася засідка: помічнику лісничого повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Прокурори повідомили про підозру помічнику лісничого ДП "Ізюмське лісове господарство", який навесні 2022 року наводив окупантів на позиції ЗСУ. Його дії призвели до загибелі українських військових, а підозрюваного затримали 22 січня 2026 року.

Провів окупантів на позиції ЗСУ та дивився, як відбулася засідка: помічнику лісничого повідомили про підозру

Прокурори повідомили про підозру помічнику лісничого ДП "Ізюмське лісове господарство", який наводив окупантів на позиції ЗСУ весною 2022 року. Його дії призвели до загибелі українських військових. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, чоловік увійшов у довіру до військовослужбовців ЗСУ, видаючи себе за "союзника", пропонував допомогу в орієнтуванні на місцевості, розміщенні особового складу та прокладанні маршрутів. Користуючись довірою, він організував їх проживання та демонстрував маршрути пересування

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, у квітні 2022 року чоловік провів окупантів до позицій українських захисників на території лісництва, де попередньо залишив пристрій для прихованого стеження. Згодом чоловік передав ворогу маршрут і час пересування автомобіля з українськими військовими.

17 квітня 2022 року поблизу села Співаківка колона потрапила в засідку. Частина захисників загинула, двоє були поранені та потрапили в полон. Під час нападу підозрюваний перебував разом з окупантами. Після цього у проросійському телеграм-каналі з’явився пропагандистський допис із фото поранених українських військових та самого підозрюваного - з виправданням збройної агресії рф. Один із військових, звільнений з полону, впізнав його та повідомив, що зрадник був у спорядженні, знятому з українських бійців

- йдеться у дописі.

22 січня 2026 року підозрюваного затримали за місцем проживання. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне "помічнику лісничого" загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Прокурори повідомили про підозру російському військовослужбовцю за сексуальне насильство та жорстоке поводження з цивільною жінкою у Запорізькій області. Окупант зґвалтував її двічі, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Збройні сили України
Україна