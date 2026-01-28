Провів окупантів на позиції ЗСУ та дивився, як відбулася засідка: помічнику лісничого повідомили про підозру

Прокурори повідомили про підозру помічнику лісничого ДП "Ізюмське лісове господарство", який наводив окупантів на позиції ЗСУ весною 2022 року. Його дії призвели до загибелі українських військових. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, чоловік увійшов у довіру до військовослужбовців ЗСУ, видаючи себе за "союзника", пропонував допомогу в орієнтуванні на місцевості, розміщенні особового складу та прокладанні маршрутів. Користуючись довірою, він організував їх проживання та демонстрував маршрути пересування - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, у квітні 2022 року чоловік провів окупантів до позицій українських захисників на території лісництва, де попередньо залишив пристрій для прихованого стеження. Згодом чоловік передав ворогу маршрут і час пересування автомобіля з українськими військовими.

17 квітня 2022 року поблизу села Співаківка колона потрапила в засідку. Частина захисників загинула, двоє були поранені та потрапили в полон. Під час нападу підозрюваний перебував разом з окупантами. Після цього у проросійському телеграм-каналі з’явився пропагандистський допис із фото поранених українських військових та самого підозрюваного - з виправданням збройної агресії рф. Один із військових, звільнений з полону, впізнав його та повідомив, що зрадник був у спорядженні, знятому з українських бійців - йдеться у дописі.

22 січня 2026 року підозрюваного затримали за місцем проживання. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне "помічнику лісничого" загрожує довічне позбавлення волі.

