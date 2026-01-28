Провел оккупантов на позиции ВСУ и смотрел, как произошла засада: помощнику лесничего сообщили о подозрении

Прокуроры сообщили о подозрении помощнику лесничего ГП "Изюмское лесное хозяйство", который наводил оккупантов на позиции ВСУ весной 2022 года. Его действия привели к гибели украинских военных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, мужчина вошел в доверие к военнослужащим ВСУ, выдавая себя за "союзника", предлагал помощь в ориентировании на местности, размещении личного состава и прокладке маршрутов. Пользуясь доверием, он организовал их проживание и демонстрировал маршруты передвижения - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в апреле 2022 года мужчина провел оккупантов к позициям украинских защитников на территории лесничества, где предварительно оставил устройство для скрытого слежения. Впоследствии мужчина передал врагу маршрут и время передвижения автомобиля с украинскими военными.

17 апреля 2022 года вблизи села Спиваковка колонна попала в засаду. Часть защитников погибла, двое были ранены и попали в плен. Во время нападения подозреваемый находился вместе с оккупантами. После этого в пророссийском телеграм-канале появилось пропагандистское сообщение с фото раненых украинских военных и самого подозреваемого - с оправданием вооруженной агрессии рф. Один из военных, освобожденный из плена, узнал его и сообщил, что предатель был в снаряжении, снятом с украинских бойцов - говорится в сообщении.

22 января 2026 года подозреваемый был задержан по месту жительства. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

За содеянное "помощнику лесничего" грозит пожизненное лишение свободы.

