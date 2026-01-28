$42.960.17
Эксклюзив
10:05 • 938 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 1384 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 4242 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 8860 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 16507 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 37570 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 52900 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41217 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 61687 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31673 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
публикации
Эксклюзивы
Провел оккупантов на позиции ВСУ и смотрел, как произошла засада: помощнику лесничего сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении помощнику лесничего ГП "Изюмское лесное хозяйство", который весной 2022 года наводил оккупантов на позиции ВСУ. Его действия привели к гибели украинских военных, а подозреваемого задержали 22 января 2026 года.

Провел оккупантов на позиции ВСУ и смотрел, как произошла засада: помощнику лесничего сообщили о подозрении

Прокуроры сообщили о подозрении помощнику лесничего ГП "Изюмское лесное хозяйство", который наводил оккупантов на позиции ВСУ весной 2022 года. Его действия привели к гибели украинских военных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, мужчина вошел в доверие к военнослужащим ВСУ, выдавая себя за "союзника", предлагал помощь в ориентировании на местности, размещении личного состава и прокладке маршрутов. Пользуясь доверием, он организовал их проживание и демонстрировал маршруты передвижения

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, в апреле 2022 года мужчина провел оккупантов к позициям украинских защитников на территории лесничества, где предварительно оставил устройство для скрытого слежения. Впоследствии мужчина передал врагу маршрут и время передвижения автомобиля с украинскими военными.

17 апреля 2022 года вблизи села Спиваковка колонна попала в засаду. Часть защитников погибла, двое были ранены и попали в плен. Во время нападения подозреваемый находился вместе с оккупантами. После этого в пророссийском телеграм-канале появилось пропагандистское сообщение с фото раненых украинских военных и самого подозреваемого - с оправданием вооруженной агрессии рф. Один из военных, освобожденный из плена, узнал его и сообщил, что предатель был в снаряжении, снятом с украинских бойцов

- говорится в сообщении.

22 января 2026 года подозреваемый был задержан по месту жительства. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

За содеянное "помощнику лесничего" грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении российскому военнослужащему за сексуальное насилие и жестокое обращение с гражданской женщиной в Запорожской области. Оккупант изнасиловал ее дважды, причинив тяжкие телесные повреждения.

Алла Киосак

