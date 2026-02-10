$43.050.09
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
20:00 • 6610 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 9050 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 10055 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 11099 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 13538 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 15628 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 26834 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 43327 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42473 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Проукраїнський євродепутат Том Берендсен очолить Міністерство закордонних справ Нідерландів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Том Берендсен, відомий своєю підтримкою України, стане міністром закордонних справ Нідерландів 23 лютого. Новий уряд меншості об'єднав три партії, і Берендсен представляє Християнсько-демократичний заклик.

Проукраїнський євродепутат Том Берендсен очолить Міністерство закордонних справ Нідерландів

Новий коаліційний уряд Нідерландів оголосив про призначення Тома Берендсена на посаду міністра закордонних справ у кабінеті прем'єр-міністра Роба Джеттена. Берендсен, який відомий своєю непохитною підтримкою України, офіційно приступить до виконання обов'язків 23 лютого - напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Кабінет Роба Джеттена об'єднав три політичні сили: прогресивно-ліберальну D66, праволіберальну VVD та правоцентристську Християнсько-демократичний заклик (CDA). Оскільки коаліція має статус уряду меншості, вона змушена буде шукати підтримку серед опозиційних партій для ухвалення ключових законів. 42-річний Том Берендсен, який представляє CDA, замінить на посаді Давіда ван Віла, який своєю чергою очолить Міністерство юстиції.

Україна та Нідерланди локалізують виробництво антидронових радарів і нарощують постачання ракет Ruta31.01.26, 17:27 • 7044 перегляди

Новопризначений голова МЗС має значний досвід роботи в Брюсселі, будучи депутатом Європарламенту з 2019 року. Його висунення було сприйняте як сигнал про збереження активного зовнішньополітичного курсу країни. Сама партія CDA характеризує політика як "спокійного та доступного", наголошуючи на його вмінні вибудовувати складні дипломатичні діалоги.

Політичні пріоритети Тома Берендсена

Берендсен є послідовним прихильником посилення допомоги Україні та виступає за зміцнення європейської безпеки. Його зовнішньополітична програма базується на ідеї більшої автономії Європи у сфері оборони. На його думку, Європейський Союз має стати менш залежним від Сполучених Штатів та одночасно зменшити економічний вплив Китаю на світову торгівлю.

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США13.01.26, 12:39 • 5449 переглядiв

Складання присяги новим урядом відбудеться в символічну дату. Очікується, що Нідерланди під керівництвом Берендсена та Джеттена не лише збережуть, а й наростять військову та фінансову підтримку Києва, продовжуючи політику попереднього кабінету.

Новий прем'єр Нідерландів виключає переговори з путіним та обіцяє підтримку Україні: Київ відреагував30.01.26, 18:04 • 7229 переглядiв

Степан Гафтко

