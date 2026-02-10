Проукраїнський євродепутат Том Берендсен очолить Міністерство закордонних справ Нідерландів

Новий коаліційний уряд Нідерландів оголосив про призначення Тома Берендсена на посаду міністра закордонних справ у кабінеті прем'єр-міністра Роба Джеттена. Берендсен, який відомий своєю непохитною підтримкою України, офіційно приступить до виконання обов'язків 23 лютого - напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Кабінет Роба Джеттена об'єднав три політичні сили: прогресивно-ліберальну D66, праволіберальну VVD та правоцентристську Християнсько-демократичний заклик (CDA). Оскільки коаліція має статус уряду меншості, вона змушена буде шукати підтримку серед опозиційних партій для ухвалення ключових законів. 42-річний Том Берендсен, який представляє CDA, замінить на посаді Давіда ван Віла, який своєю чергою очолить Міністерство юстиції.

Новопризначений голова МЗС має значний досвід роботи в Брюсселі, будучи депутатом Європарламенту з 2019 року. Його висунення було сприйняте як сигнал про збереження активного зовнішньополітичного курсу країни. Сама партія CDA характеризує політика як "спокійного та доступного", наголошуючи на його вмінні вибудовувати складні дипломатичні діалоги.

Політичні пріоритети Тома Берендсена

Берендсен є послідовним прихильником посилення допомоги Україні та виступає за зміцнення європейської безпеки. Його зовнішньополітична програма базується на ідеї більшої автономії Європи у сфері оборони. На його думку, Європейський Союз має стати менш залежним від Сполучених Штатів та одночасно зменшити економічний вплив Китаю на світову торгівлю.

Складання присяги новим урядом відбудеться в символічну дату. Очікується, що Нідерланди під керівництвом Берендсена та Джеттена не лише збережуть, а й наростять військову та фінансову підтримку Києва, продовжуючи політику попереднього кабінету.

