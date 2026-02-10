Проукраинский евродепутат Том Берендсен возглавит Министерство иностранных дел Нидерландов

$43.050.09
50.760.13
ukenru
22:01 • 2504 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 6642 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 9078 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 10068 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 11105 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 13543 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 15633 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 26837 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 43331 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42475 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0.9м/с
82%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Италия установила рекорд по количеству медалей за день на Олимпиаде-2026: сколько наград взяли хозяева Игр9 февраля, 14:48 • 6626 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 17387 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 10803 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 10024 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 6252 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 17395 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 25752 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 64527 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 86030 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 102150 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Харьков
Германия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 6260 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 10029 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 10808 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 37403 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 40304 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Старлинк
Дипломатка

Проукраинский евродепутат Том Берендсен возглавит Министерство иностранных дел Нидерландов

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Том Берендсен, известный своей поддержкой Украины, станет министром иностранных дел Нидерландов 23 февраля. Новое правительство меньшинства объединило три партии, и Берендсен представляет Христианско-демократический призыв.

Проукраинский евродепутат Том Берендсен возглавит Министерство иностранных дел Нидерландов

Новое коалиционное правительство Нидерландов объявило о назначении Тома Берендсена на должность министра иностранных дел в кабинете премьер-министра Роба Джеттена. Берендсен, известный своей непоколебимой поддержкой Украины, официально приступит к исполнению обязанностей 23 февраля – накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Кабинет Роба Джеттена объединил три политические силы: прогрессивно-либеральную D66, праволиберальную VVD и правоцентристскую Христианско-демократический призыв (CDA). Поскольку коалиция имеет статус правительства меньшинства, она вынуждена будет искать поддержку среди оппозиционных партий для принятия ключевых законов. 42-летний Том Берендсен, представляющий CDA, заменит на посту Давида ван Вила, который в свою очередь возглавит Министерство юстиции.

Украина и Нидерланды локализуют производство антидроновых радаров и наращивают поставки ракет Ruta31.01.26, 17:27 • 7044 просмотра

Новоназначенный глава МИД имеет значительный опыт работы в Брюсселе, будучи депутатом Европарламента с 2019 года. Его выдвижение было воспринято как сигнал о сохранении активного внешнеполитического курса страны. Сама партия CDA характеризует политика как "спокойного и доступного", подчеркивая его умение выстраивать сложные дипломатические диалоги.

Политические приоритеты Тома Берендсена

Берендсен является последовательным сторонником усиления помощи Украине и выступает за укрепление европейской безопасности. Его внешнеполитическая программа базируется на идее большей автономии Европы в сфере обороны. По его мнению, Европейский Союз должен стать менее зависимым от Соединенных Штатов и одновременно уменьшить экономическое влияние Китая на мировую торговлю.

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США13.01.26, 12:39 • 5449 просмотров

Присяга нового правительства состоится в символическую дату. Ожидается, что Нидерланды под руководством Берендсена и Джеттена не только сохранят, но и нарастят военную и финансовую поддержку Киева, продолжая политику предыдущего кабинета.

Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал30.01.26, 18:04 • 7229 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Европейский парламент
Европейский Союз
Нидерланды
Китай
Соединённые Штаты
Украина