Проукраинский евродепутат Том Берендсен возглавит Министерство иностранных дел Нидерландов

Новое коалиционное правительство Нидерландов объявило о назначении Тома Берендсена на должность министра иностранных дел в кабинете премьер-министра Роба Джеттена. Берендсен, известный своей непоколебимой поддержкой Украины, официально приступит к исполнению обязанностей 23 февраля – накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Кабинет Роба Джеттена объединил три политические силы: прогрессивно-либеральную D66, праволиберальную VVD и правоцентристскую Христианско-демократический призыв (CDA). Поскольку коалиция имеет статус правительства меньшинства, она вынуждена будет искать поддержку среди оппозиционных партий для принятия ключевых законов. 42-летний Том Берендсен, представляющий CDA, заменит на посту Давида ван Вила, который в свою очередь возглавит Министерство юстиции.

Украина и Нидерланды локализуют производство антидроновых радаров и наращивают поставки ракет Ruta

Новоназначенный глава МИД имеет значительный опыт работы в Брюсселе, будучи депутатом Европарламента с 2019 года. Его выдвижение было воспринято как сигнал о сохранении активного внешнеполитического курса страны. Сама партия CDA характеризует политика как "спокойного и доступного", подчеркивая его умение выстраивать сложные дипломатические диалоги.

Политические приоритеты Тома Берендсена

Берендсен является последовательным сторонником усиления помощи Украине и выступает за укрепление европейской безопасности. Его внешнеполитическая программа базируется на идее большей автономии Европы в сфере обороны. По его мнению, Европейский Союз должен стать менее зависимым от Соединенных Штатов и одновременно уменьшить экономическое влияние Китая на мировую торговлю.

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США

Присяга нового правительства состоится в символическую дату. Ожидается, что Нидерланды под руководством Берендсена и Джеттена не только сохранят, но и нарастят военную и финансовую поддержку Киева, продолжая политику предыдущего кабинета.

Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал