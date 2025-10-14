Протидія тиску Китаю та рф: перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних металів запрацював в Естонії

$41.610.01
Ексклюзив
09:28 • 4518 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 9956 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10889 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10926 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14063 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14398 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16017 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17605 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27318 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34996 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 25989 перегляди
ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону14 жовтня, 01:31 • 11272 перегляди
Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14 жовтня, 02:36 • 9750 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 25394 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 15107 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 48951 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 48956 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 56542 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 52967 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 57273 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 23611 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 28343 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 29937 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 29670 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 57132 перегляди
Протидія тиску Китаю та рф: перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних металів запрацював в Естонії

Київ • УНН

 • 710 перегляди

У Естонії відкрився перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкоземельних металів, що належить Neo Performance Materials. Підприємство здатне щорічно виробляти магніти для 1 мільйона електромобілів та 1000 вітрогенераторів, зменшуючи залежність від Китаю.

Протидія тиску Китаю та рф: перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних металів запрацював в Естонії

У спробі захистити галузь критично важливих корисні копалин, клієнтам автомобільної та екологічно чистої промисловості пропонує продукцію завод, що розташований у глибині Естонії. Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

На околицях Європи, в Естонії, відносно близько від кордонів з рф, почав роботу новий завод магнітів, що належить компанії Neo Performance Materials

"Майбутнє конкурентоспроможності Європи вже тут", – сказала прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал на відкритті заводу минулого місяця.

Очікується, що підприємство здатно щорічно виробляти магніти для 1 мільйона електромобілів та 1000 генераторів для вітроенергетики. Це досить важлива деталь: відповідні магніти роблять електричні системи ефективнішими, і наразі попит на них швидко зростає.

Вважається, що проєкт може бути ефективним активом у питаннях залежності від важливих корисних копалин, протидії тиску КНР, і також красномовною відповіддю агресії рф. До речі, саме у день церемонії відкриття заводу, російські військові літаки вторглися в повітряний простір Естонії.

Отже відомо, що заводом керує компанія Neo, Естонія та провінція навколо Нарви вважають його життєво важливим для свого майбутнього. З боку ЄС досить активна увага: керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн навіть привезла магніт, виготовлений у Нарві, на саміт G7 у Канаді в червні 2025 року.

Довідка

Магніти виготовляються з рідкоземельних елементів — металів, видобуток та переробка яких зосереджені переважно в Китаї. Раніше у Європі не було промислового виробництва. Але тепер є завод, і більше того, він розташований поблизу російського кордону.

На схід від заводу, на кожному березі річки Нарва, яка утворює кордон ЄС і НАТО з Росією, розташована фортеця.

- інформує Рolitico.

Нагадаємо

США та Китай борються за рідкісноземельні метали, що впливає на економічну стабільність. 

Естонія з наступного року повністю припинить імпорт російського природного газу, включаючи скраплений, за рішенням уряду від 18 вересня.

Ігор Тележніков

