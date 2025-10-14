Протидія тиску Китаю та рф: перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних металів запрацював в Естонії
Київ • УНН
У Естонії відкрився перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкоземельних металів, що належить Neo Performance Materials. Підприємство здатне щорічно виробляти магніти для 1 мільйона електромобілів та 1000 вітрогенераторів, зменшуючи залежність від Китаю.
У спробі захистити галузь критично важливих корисні копалин, клієнтам автомобільної та екологічно чистої промисловості пропонує продукцію завод, що розташований у глибині Естонії. Пише УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
На околицях Європи, в Естонії, відносно близько від кордонів з рф, почав роботу новий завод магнітів, що належить компанії Neo Performance Materials
"Майбутнє конкурентоспроможності Європи вже тут", – сказала прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал на відкритті заводу минулого місяця.
Очікується, що підприємство здатно щорічно виробляти магніти для 1 мільйона електромобілів та 1000 генераторів для вітроенергетики. Це досить важлива деталь: відповідні магніти роблять електричні системи ефективнішими, і наразі попит на них швидко зростає.
Вважається, що проєкт може бути ефективним активом у питаннях залежності від важливих корисних копалин, протидії тиску КНР, і також красномовною відповіддю агресії рф. До речі, саме у день церемонії відкриття заводу, російські військові літаки вторглися в повітряний простір Естонії.
Отже відомо, що заводом керує компанія Neo, Естонія та провінція навколо Нарви вважають його життєво важливим для свого майбутнього. З боку ЄС досить активна увага: керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн навіть привезла магніт, виготовлений у Нарві, на саміт G7 у Канаді в червні 2025 року.
Довідка
Магніти виготовляються з рідкоземельних елементів — металів, видобуток та переробка яких зосереджені переважно в Китаї. Раніше у Європі не було промислового виробництва. Але тепер є завод, і більше того, він розташований поблизу російського кордону.
На схід від заводу, на кожному березі річки Нарва, яка утворює кордон ЄС і НАТО з Росією, розташована фортеця.
Нагадаємо
США та Китай борються за рідкісноземельні метали, що впливає на економічну стабільність.
Естонія з наступного року повністю припинить імпорт російського природного газу, включаючи скраплений, за рішенням уряду від 18 вересня.