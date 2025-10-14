В попытке защитить отрасль критически важных полезных ископаемых, клиентам автомобильной и экологически чистой промышленности предлагает продукцию завод, расположенный в глубине Эстонии. Пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На окраинах Европы, в Эстонии, относительно близко от границ с РФ, начал работу новый завод магнитов, принадлежащий компании Neo Performance Materials

"Будущее конкурентоспособности Европы уже здесь", – сказала премьер-министр Эстонии Кристен Михал на открытии завода в прошлом месяце.

Ожидается, что предприятие способно ежегодно производить магниты для 1 миллиона электромобилей и 1000 генераторов для ветроэнергетики. Это довольно важная деталь: соответствующие магниты делают электрические системы более эффективными, и сейчас спрос на них быстро растет.

Считается, что проект может быть эффективным активом в вопросах зависимости от важных полезных ископаемых, противодействия давлению КНР, и также красноречивым ответом агрессии РФ. Кстати, именно в день церемонии открытия завода российские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии.

Итак, известно, что заводом управляет компания Neo, Эстония и провинция вокруг Нарвы считают его жизненно важным для своего будущего. Со стороны ЕС довольно активное внимание: руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен даже привезла магнит, изготовленный в Нарве, на саммит G7 в Канаде в июне 2025 года.

Справка

Магниты изготавливаются из редкоземельных элементов — металлов, добыча и переработка которых сосредоточены преимущественно в Китае. Ранее в Европе не было промышленного производства. Но теперь есть завод, и более того, он расположен вблизи российской границы.

К востоку от завода, на каждом берегу реки Нарва, которая образует границу ЕС и НАТО с Россией, расположена крепость. - информирует Politico.

Напомним

США и Китай борются за редкоземельные металлы, что влияет на экономическую стабильность.

Эстония со следующего года полностью прекратит импорт российского природного газа, включая сжиженный, по решению правительства от 18 сентября.