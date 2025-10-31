Прорвав держкордон на Закарпатті: відкрито одразу два провадження, адвокату-дезертиру загрожує до 12 років позбавлення волі
Київ • УНН
На Закарпатті відкрито два кримінальні провадження за фактом прориву держкордону мобілізованим адвокатом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження за фактом прориву держкордону мобілізованим адвокатом із Закарпаття. Максимальний термін покарання, який загрожує чоловіку, – 12 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.
Деталі
За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато розслідування факту прориву державного кордону, який стався ввечері 30 жовтня в пункті пропуску "Велика Паладь", що в Берегівському районі.
Встановлено, що водій автомобіля "Toyota" на великій швидкості заїхав на територію КПП, протаранив шлагбаум та незаконно виїхав з України до Угорщини. Разом з тим, кермувальник намагався збити інспектора прикордонної служби. Спроба виявилась невдалою, але прикордонник таки отримав тілесні ушкодження.
Порушником виявився 38-річний житель міста Берегове, який дезертирував із військової частини.
Додамо
За вказаними фактами відкрито два кримінальні провадження: посягання на життя військовослужбовця та дезертирства (ч. 1 ст. 348 та ч. 4 ст. 408 КК України). Досудове розслідування триває.
Інцидент розслідують слідчі ГУ НП у Закарпатській області.
За даними прокуратури, максимальний термін покарання, який загрожує фігуранту, – 12 років позбавлення волі.
