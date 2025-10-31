$42.080.01
Эксклюзив
14:27 • 2102 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 10175 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 19357 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 11672 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 23531 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14781 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18891 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24706 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14378 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24194 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Прорвал госграницу на Закарпатье: открыто сразу два производства, адвокату-дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы

Киев • УНН

 650 просмотра

На Закарпатье открыто два уголовных производства по факту прорыва госграницы мобилизованным адвокатом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Прорвал госграницу на Закарпатье: открыто сразу два производства, адвокату-дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранители открыли сразу два уголовных производства по факту прорыва госграницы мобилизованным адвокатом из Закарпатья. Максимальный срок наказания, который грозит мужчине, – 12 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

Детали

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато расследование факта прорыва государственной границы, который произошел вечером 30 октября в пункте пропуска "Велика Паладь" в Береговском районе.

Установлено, что водитель автомобиля "Toyota" на большой скорости заехал на территорию КПП, протаранил шлагбаум и незаконно выехал из Украины в Венгрию. Вместе с тем, водитель пытался сбить инспектора пограничной службы. Попытка оказалась неудачной, но пограничник все же получил телесные повреждения.

Нарушителем оказался 38-летний житель города Берегово, дезертировавший из воинской части.

Добавим

По указанным фактам открыто два уголовных производства: посягательство на жизнь военнослужащего и дезертирство (ч. 1 ст. 348 и ч. 4 ст. 408 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Инцидент расследуют следователи ГУ НП в Закарпатской области.

По данным прокуратуры, максимальный срок наказания, который грозит фигуранту, – 12 лет лишения свободы.

Антонина Туманова

