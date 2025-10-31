Прорвал госграницу на Закарпатье: открыто сразу два производства, адвокату-дезертиру грозит до 12 лет лишения свободы
Киев • УНН
На Закарпатье открыто два уголовных производства по факту прорыва госграницы мобилизованным адвокатом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители открыли сразу два уголовных производства по факту прорыва госграницы мобилизованным адвокатом из Закарпатья. Максимальный срок наказания, который грозит мужчине, – 12 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.
Детали
Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато расследование факта прорыва государственной границы, который произошел вечером 30 октября в пункте пропуска "Велика Паладь" в Береговском районе.
Установлено, что водитель автомобиля "Toyota" на большой скорости заехал на территорию КПП, протаранил шлагбаум и незаконно выехал из Украины в Венгрию. Вместе с тем, водитель пытался сбить инспектора пограничной службы. Попытка оказалась неудачной, но пограничник все же получил телесные повреждения.
Нарушителем оказался 38-летний житель города Берегово, дезертировавший из воинской части.
Добавим
По указанным фактам открыто два уголовных производства: посягательство на жизнь военнослужащего и дезертирство (ч. 1 ст. 348 и ч. 4 ст. 408 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
Инцидент расследуют следователи ГУ НП в Закарпатской области.
По данным прокуратуры, максимальный срок наказания, который грозит фигуранту, – 12 лет лишения свободы.
