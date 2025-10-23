Президентка Єврокомісії та прем'єр Британії підтримали санкції США проти російських нафтових компаній

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти російських нафтових компаній. Про це інформує УНН з посиланням на сторінки Урсули фон дер Ляєн та Кіра Стармера у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

"Вдячна за сьогоднішню розмову зі Скотом Бессентом та рішення Міністерства фінансів запровадити санкції проти великих російських нафтових компаній через відсутність зобов'язань Росії щодо мирного процесу", - йдеться у дописі фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що "з огляду на неминуче прийняття 19-го пакету ЄС, це чіткий сигнал з обох боків Атлантики про те, що ми продовжуватимемо колективний тиск на агресора".

У свою чергу, Стармер повідомив, що Британія запровадила такі санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній минулого тижня. Він зазначив, що ці компанії "фінансують військову машину Путіна".

"Я радий, що США тепер приєдналися до нас, запроваджуючи суттєві санкції проти цих двох нафтових компаній. Путін має заплатити за свою непотрібну агресію. Вбивства мають припинитися зараз", - підкреслив він.

Нагадаємо

У середу, 22 жовтня міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву негайно погодитися на припинення війни проти України.

