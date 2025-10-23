Президентка Єврокомісії та прем'єр Британії підтримали санкції США проти російських нафтових компаній

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22:55 • 7066 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22:05 • 12350 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
21:40 • 1550 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
20:51 • 14393 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 19705 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 33641 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 22993 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 22443 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20467 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 34126 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
98%
748мм
Популярнi новини
Рятувальники показали масштабні пожежі на нафтових об'єктах Полтавщини після атаки рфPhoto22 жовтня, 15:38 • 13402 перегляди
Посольство Швеції оригінально відреагувало на новину про передачу Україні винищувачів GripenPhoto22 жовтня, 16:12 • 5174 перегляди
США зняли обмеження на використання Україною західних ракет для ударів по росії – WSJ22 жовтня, 19:21 • 16036 перегляди
Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки20:11 • 10126 перегляди
російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман22:26 • 7206 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 33641 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 34126 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 31072 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 34590 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 37847 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джей Ді Венс
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 20749 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 39938 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 54492 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 63650 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 53281 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Storm Shadow
ChatGPT
Дипломатка

Президентка Єврокомісії та прем'єр Британії підтримали санкції США проти російських нафтових компаній

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти російських нафтових компаній. Ці санкції були введені Міністерством фінансів США проти "Роснефть" та "Лукойл" через відсутність зобов'язань Росії щодо мирного процесу.

Президентка Єврокомісії та прем'єр Британії підтримали санкції США проти російських нафтових компаній

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти російських нафтових компаній. Про це інформує УНН з посиланням на сторінки Урсули фон дер Ляєн та Кіра Стармера у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

"Вдячна за сьогоднішню розмову зі Скотом Бессентом та рішення Міністерства фінансів запровадити санкції проти великих російських нафтових компаній через відсутність зобов'язань Росії щодо мирного процесу", - йдеться у дописі фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що "з огляду на неминуче прийняття 19-го пакету ЄС, це чіткий сигнал з обох боків Атлантики про те, що ми продовжуватимемо колективний тиск на агресора".

У свою чергу, Стармер повідомив, що Британія запровадила такі санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній минулого тижня. Він зазначив, що ці компанії "фінансують військову машину Путіна".

"Я радий, що США тепер приєдналися до нас, запроваджуючи суттєві санкції проти цих двох нафтових компаній. Путін має заплатити за свою непотрібну агресію. Вбивства мають припинитися зараз", - підкреслив він.

Нагадаємо

У середу, 22 жовтня міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву негайно погодитися на припинення війни проти України.

Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф23.10.25, 00:05 • 12352 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Кір Стармер
Європейська комісія
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна