Президент Еврокомиссии и премьер Британии поддержали санкции США против российских нефтяных компаний
Киев • УНН
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против российских нефтяных компаний. Эти санкции были введены Министерством финансов США против «Роснефти» и «Лукойла» из-за отсутствия обязательств России по мирному процессу.
"Благодарна за сегодняшний разговор со Скоттом Бессентом и решение Министерства финансов ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний из-за отсутствия обязательств России по мирному процессу", - говорится в сообщении фон дер Ляйен.
Она отметила, что "учитывая неизбежное принятие 19-го пакета ЕС, это четкий сигнал с обеих сторон Атлантики о том, что мы будем продолжать коллективное давление на агрессора".
В свою очередь, Стармер сообщил, что Великобритания ввела такие санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний на прошлой неделе. Он отметил, что эти компании "финансируют военную машину Путина".
"Я рад, что США теперь присоединились к нам, вводя существенные санкции против этих двух нефтяных компаний. Путин должен заплатить за свою ненужную агрессию. Убийства должны прекратиться сейчас", - подчеркнул он.
В среду, 22 октября, министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних фирм. США призвали Москву немедленно согласиться на прекращение войны против Украины.
