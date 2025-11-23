Працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним: Зеленський провів розмову з Карні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Президент наголосив, що Україна працює, щоб шлях до закінчення війни був реальним, і щоб принципові позиції спрацювали. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
"Говорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, і це хороша розмова, дуже корисна. Розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним, і щоб принципові позиції спрацювали", - написав Зеленський.
Він додав, що планується розмова Коаліції охочих на початку наступного тижня.
"Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес", - зазначив Президент.
Нагадаємо
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.