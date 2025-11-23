Працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним: Зеленський провів розмову з Карні

$42.150.00
48.520.00
ukenru
12:25 • 3044 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 17371 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 38917 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 64357 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 49704 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 30854 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 27783 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22626 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 23549 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28632 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.8м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Матеріальне становище росіян погіршується: лише 8% відзначають збільшення статку - ЦПД23 листопада, 04:30 • 5636 перегляди
Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім пораненихVideo23 листопада, 05:10 • 14997 перегляди
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo23 листопада, 05:53 • 42718 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ08:44 • 11002 перегляди
Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі09:07 • 12996 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
09:30 • 17371 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 90946 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 66974 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 72378 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 79049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Дональд Туск
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 23753 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 33270 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 35978 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 90946 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 55060 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
The Guardian
Х-101
Соціальна мережа

Працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним: Зеленський провів розмову з Карні

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, поінформувавши його про роботу переговорних команд у Швейцарії. Україна прагне максимально конструктивної роботи щодо кроків, запропонованих Америкою, а також готується до розмови Коаліції охочих.

Працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним: Зеленський провів розмову з Карні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Президент наголосив, що Україна працює, щоб шлях до закінчення війни був реальним, і щоб принципові позиції спрацювали. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

"Говорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, і це хороша розмова, дуже корисна. Розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним, і щоб принципові позиції спрацювали", - написав Зеленський.

Він додав, що планується розмова Коаліції охочих на початку наступного тижня.

"Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Женева
Швейцарія
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна