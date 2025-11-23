$42.150.00
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 7582 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
09:30 • 20848 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 40814 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 65920 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 50716 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31298 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27999 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22708 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23629 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
Эксклюзивы
Работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным: Зеленский провел разговор с Карни

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, проинформировав его о работе переговорных команд в Швейцарии. Украина стремится к максимально конструктивной работе по шагам, предложенным Америкой, а также готовится к разговору Коалиции желающих.

Работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным: Зеленский провел разговор с Карни

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которого рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Президент подчеркнул, что Украина работает, чтобы путь к окончанию войны был реальным, и чтобы принципиальные позиции сработали. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

"Говорил с премьер-министром Канады Марком Карни, и это хороший разговор, очень полезный. Рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным, и чтобы принципиальные позиции сработали", - написал Зеленский.

Он добавил, что планируется разговор Коалиции желающих в начале следующей недели.

"Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и проинформированы о мирном процессе", - отметил Президент.

Напомним

Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с россией.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Женева
Швейцария
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина