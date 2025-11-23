Работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным: Зеленский провел разговор с Карни
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которого рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Президент подчеркнул, что Украина работает, чтобы путь к окончанию войны был реальным, и чтобы принципиальные позиции сработали. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Подробности
"Говорил с премьер-министром Канады Марком Карни, и это хороший разговор, очень полезный. Рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным, и чтобы принципиальные позиции сработали", - написал Зеленский.
Он добавил, что планируется разговор Коалиции желающих в начале следующей недели.
"Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и проинформированы о мирном процессе", - отметил Президент.
Напомним
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с россией.