ППО збила 38 з 42 ворожих безпілотників "Shahed"
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила 38 з 42 російських безпілотників "Shahed" під час нічної атаки рф 6 березня 2024 року.
ППО збила 38/42 російських безпілотників "Shahed" під час нічної атаки рф.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У ніч на 6 березня 2024 року, російські окупаційні війська вчинили напад на Україну, використовуючи 5 зенітних керованих ракет С-300 з ТОТ Донецької області та 42 ударних безпілотників типу "Shahed" з чотирьох напрямків.
У результаті ефективної оборонної роботи було збито 38 безпілотників "Shahed" в межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла06.03.24, 07:19 • 34594 перегляди