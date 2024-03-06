ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"
Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.
рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова
Прокремлевские СМИ ложно сообщали об эвакуации государственных учреждений и вывозе архивов из Харькова.
Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу
Израиль отклонил конвой продовольственной помощи, направлявшийся на север Газы.
Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец
Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.
6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий
Сегодня во всем мире проходят различные мероприятия, посвященные борьбе с некачественным обслуживанием клиентов и поощрению к его улучшению.
В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве
В результате взрыва на российской теплоэлектростанции в туве пострадали 18 человек.
Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов
Таиланд рассматривает возможность ограничения экспорта манго из-за жалоб местных жителей на то, что российские туристы вывозят слишком много фруктов за пределы страны.
Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС
На заседании Совета управляющих МАГАТЭ министр энергетики Украины и генеральный директор МАГАТЭ обсудили результаты визита главы МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и меры, принятые для обеспечения ее безопасности, а также обеспокоенность в связи с военными действиями, происходящими поблизости.
В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков
Сотрудники полиции Оболонского района задержали женщину за три пакета с подозрительными наркотиками и еще из-за хранения 200 граммов запрещенных веществ дома.