ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

ПВО сбила 38/42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 6 марта 2024 года, российские оккупационные войска совершили нападение на Украину, используя 5 зенитных управляемых ракет С-300 с ТОТ Донецкой области и 42 ударных беспилотников типа "Shahed" с четырех направлений.

В результате эффективной оборонительной работы было сбито 38 беспилотников "Shahed" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела