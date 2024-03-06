ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  143316 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  180285 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  141790 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  170566 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  190264 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  168689 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  164018 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  158893 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  244772 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292767 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.

Война •   •  17337 просмотра
ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.

Война •   •  18076 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Прокремлевские СМИ ложно сообщали об эвакуации государственных учреждений и вывозе архивов из Харькова.

Война •   •  19640 просмотра
рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Израиль отклонил конвой продовольственной помощи, направлявшийся на север Газы.

Общество •   •  17709 просмотра
Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.

Общество •   •  22337 просмотра
Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий

Сегодня во всем мире проходят различные мероприятия, посвященные борьбе с некачественным обслуживанием клиентов и поощрению к его улучшению.

УНН Lite •   •  16222 просмотра
6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий

В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

В результате взрыва на российской теплоэлектростанции в туве пострадали 18 человек.

Общество •   •  20567 просмотра
В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Таиланд рассматривает возможность ограничения экспорта манго из-за жалоб местных жителей на то, что российские туристы вывозят слишком много фруктов за пределы страны.

Общество •   •  23515 просмотра
Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ министр энергетики Украины и генеральный директор МАГАТЭ обсудили результаты визита главы МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и меры, принятые для обеспечения ее безопасности, а также обеспокоенность в связи с военными действиями, происходящими поблизости.

Война •   •  27354 просмотра
Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков

Сотрудники полиции Оболонского района задержали женщину за три пакета с подозрительными наркотиками и еще из-за хранения 200 граммов запрещенных веществ дома.

Криминал и ЧП •   •  19018 просмотра
В Киеве патрульные задержали женщину с 3 пакетами наркотиков