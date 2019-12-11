Пожежа у коледжі в Одесі: роботи на декількох ділянках призупинено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роботи на декількох ділянках в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу призупинили через загрозу обрушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Роботи у секторі А-3 призупинено у звʼязку з загрозою обрушення перекриття 2-го поверху. Проводяться роботи на першому поверсі сектора А-1 в напрямку сектора А-3 по встановленню підпірних балок під другий поверх", - сказано у повідомленні.
У внутрішньому дворі встановлено 733 дерев’яних піддони та вивантажено 2 тис. 13 тюків з сіном для амортизації при здійсненні демонтажу стіни.
Проведено роботи по демонтажу 5-го та 6-го поверхів аварійної стіни (сектор D). Демонтаж стіни тимчасово призупинено.
Також вказано, що біля арки, для проведення робіт з розчистки від будівельного сміття місця проведення пошукових робіт на 6-му поверсі (сектор В-1) задіяний підйомний кран "Терекс" (60 т).
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.