Пожар в колледже в Одессе: работы на нескольких участках приостановлено

"Работы в секторе А-3 приостановлено в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж", - говорится в сообщении.

Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддона и выгружено 2 тыс. 13 тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены.

Проведены работы по демонтажу 5-го и 6-го этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен.

Также указано, что у арки, для проведения работ по расчистке от строительного мусора места проведения поисковых работ на 6-м этаже (сектор В-1) задействован подъемный кран "Терекс" (60 т).

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. В деле уже есть первые подозреваемые.