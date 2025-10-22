Посольство Швеції оригінально відреагувало на новину про передачу Україні винищувачів Gripen
Київ • УНН
Посольство Швеції в Україні опублікувало кумедну світлину з котом за штурвалом винищувача Gripen, коментуючи майбутнє постачання цих літаків. Це стало реакцією на підписання листа про співпрацю між Україною та Швецією щодо розвитку повітряних спроможностей.
У посольстві Швеції в Україні оригінально відреагували новину про майбутнє постачання Україні шведських винищувачів Gripen. На своїй сторінці у Facebook посольство розмістило кумедну світлину з великими котом, який пілотує винищувач, пише УНН.
Деталі
"Літаки летять", - коротко прокоментували світлину у посольстві Швеції.
Користувачі Facebook тепло відреагували на жартівливий допис шведських дипломатів. Українці подякували Швеції та її народу за допомогу і підтримку.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва.