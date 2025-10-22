Посольство Швеции оригинально отреагировало на новость о передаче Украине истребителей Gripen
Киев • УНН
В посольстве Швеции в Украине оригинально отреагировали на новость о предстоящей поставке Украине шведских истребителей Gripen. На своей странице в Facebook посольство разместило забавную фотографию с большим котом, пилотирующим истребитель, пишет УНН.
Подробности
"Самолеты летят", - коротко прокомментировали фотографию в посольстве Швеции.
Пользователи Facebook тепло отреагировали на шутливый пост шведских дипломатов. Украинцы поблагодарили Швецию и ее народ за помощь и поддержку.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину в течение трех лет, ведь в стране только началось развертывание производства.