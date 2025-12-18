Посланець Трампа проведе зустріч щодо угоди по Газі в Маямі
Київ • УНН
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф завтра проведе зустріч у Маямі, де обговорять угоду щодо Гази, передає УНН із посиланням на Reuters.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап плану з припинення війни в Газі, розробленого за посередництва США, близький, але ключові питання ще потрібно вирішити.