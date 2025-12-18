$42.340.15
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 8900 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 14967 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 14220 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 15573 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 22442 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 29165 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12129 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 22604 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19597 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Посланець Трампа проведе зустріч щодо угоди по Газі в Маямі

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з катарськими, єгипетськими та турецькими офіційними особами в Маямі, щоб обговорити угоду щодо Гази.

Посланець Трампа проведе зустріч щодо угоди по Газі в Маямі

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф завтра проведе зустріч у Маямі, де обговорять угоду щодо Гази, передає УНН із посиланням на Reuters.

Стів Віткофф зустрінеться у п'ятницю з катарськими, єгипетськими та турецькими офіційними особами в Маямі, штат Флорида, щоб обговорити угоду щодо Гази 

- повідомив у четвер представник Білого дому.

США запровадили санкції проти ще двох суддів МКС через розслідування дій Ізраїлю18.12.25, 19:28 • 1608 переглядiв

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап плану з припинення війни в Газі, розробленого за посередництва США, близький, але ключові питання ще потрібно вирішити.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Стів Віткофф
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Флорида