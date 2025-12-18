Посланник Трампа проведет встречу по сделке по Газе в Майами

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф завтра проведет встречу в Майами, где обсудят соглашение по Газе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Стив Виткофф встретится в пятницу с катарскими, египетскими и турецкими официальными лицами в Майами, штат Флорида, чтобы обсудить соглашение по Газе - сообщил в четверг представитель Белого дома.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап плана по прекращению войны в Газе, разработанного при посредничестве США, близок, но ключевые вопросы еще предстоит решить.