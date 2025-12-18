Посланник Трампа проведет встречу по сделке по Газе в Майами

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17:59 • 2824 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 7924 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 14377 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 13882 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 15280 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 22207 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 28762 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12068 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 22464 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 19505 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto18 декабря, 09:48 • 27416 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах18 декабря, 11:18 • 11649 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 24916 просмотра
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину18 декабря, 11:45 • 14686 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 11220 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30 • 14361 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 11283 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 28754 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 24994 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 57977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Кайя Каллас
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 24994 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 27162 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 26452 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 33280 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 38642 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

Посланник Трампа проведет встречу по сделке по Газе в Майами

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретится с катарскими, египетскими и турецкими официальными лицами в Майами, чтобы обсудить сделку по Газе.

Посланник Трампа проведет встречу по сделке по Газе в Майами

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф завтра проведет встречу в Майами, где обсудят соглашение по Газе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Стив Виткофф встретится в пятницу с катарскими, египетскими и турецкими официальными лицами в Майами, штат Флорида, чтобы обсудить соглашение по Газе 

- сообщил в четверг представитель Белого дома.

США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля18.12.25, 19:28 • 1526 просмотров

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап плана по прекращению войны в Газе, разработанного при посредничестве США, близок, но ключевые вопросы еще предстоит решить.

Антонина Туманова

Новости Мира
Стив Уиткофф
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Флорида