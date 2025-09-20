Понад 23 тис. паломників прибули до Умані на Рош га-Шана, з них понад 3 тис. - діти

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:41 • 3184 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 26386 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 38093 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 42269 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 36827 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 44508 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 56803 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 32513 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 46179 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 40801 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 21572 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 20598 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 13548 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 12660 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 13697 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 3188 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 26389 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 42714 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 56805 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 46180 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Павлоград
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 44513 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 42714 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 20884 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 23637 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 26289 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Bild
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Понад 23 тис. паломників прибули до Умані на Рош га-Шана, з них понад 3 тис. - діти

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Станом на ранок 20 вересня до Умані прибуло понад 23 тисячі паломників, включаючи 3,5 тисячі дітей, для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Міжвідомчий штаб працює цілодобово, а обстежені укриття можуть вмістити лише 13,5 тисячі осіб.

Понад 23 тис. паломників прибули до Умані на Рош га-Шана, з них понад 3 тис. - діти

До Умані на Черкащині на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана станом на ранок 20 вересня прибуло понад 23 тис. паломників, з яких понад три тисячі - діти. Про це в ефірі "Суспільного" у суботу розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Деталі

"Станом на ранок сьогодні їх уже понад 23 тис. саме в місті, де передбачається святкування їхнього свята. Ми провели всі відповідні координаційні наради, і сьогодні працює у цілодобовому режимі координаційний оперативний міжвідомчий штаб, який охоплює і представників Нацполу, і представників органів державної влади. Також туди увійшли міграційна служба, представники ДПСУ, Нацгвардія і ДСНС", - сказав Табурець.

Він зазначив, що було обстежено всі приміщення, які можуть використовуватися в якості укриттів.

"Знаходиться 22 таких приміщення, плюс 9 найпростіших укриттів. Вони перевірені з необхідними вказівками, що там потрібно було доробити. Вони, на жаль, можуть вмістити лише 13,5 тис. осіб, що звісно недостатньо. Ми вжили додаткових заходів щодо розгортання мобільних таких укриттів, у першу чергу, звісно, це для самих правоохоронців, тому що їх в районі святкування достатньо багато, і ми подбали і про їхню безпеку. Сказати, що паломники реагують на тривоги, я скажу, що вони не сильно реагують. Серед цих прибулих уже понад 23 тис., десь близько трьох з половиною тисяч осіб - це діти. І вони, все-таки, переводили дітей в укриття, але це абсолютно не системно і не масово", - додав Табурець.

Нагадаємо

Цього року в Умані очікують на прибуття приблизно 30-35 тис. паломників-хасидів для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Хасиди вже почали по трохи прибувати.

На допомогу українським поліцейським до Умані прибули їхні колеги з Ізраїлю, щоб забезпечувати правопорядок під час юдейського нового року.

Павло Башинський

Суспільство
Державний кордон України
Національна поліція України
Черкаська область
Ізраїль
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба України
Умань