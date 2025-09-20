Понад 23 тис. паломників прибули до Умані на Рош га-Шана, з них понад 3 тис. - діти

До Умані на Черкащині на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана станом на ранок 20 вересня прибуло понад 23 тис. паломників, з яких понад три тисячі - діти. Про це в ефірі "Суспільного" у суботу розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Деталі

"Станом на ранок сьогодні їх уже понад 23 тис. саме в місті, де передбачається святкування їхнього свята. Ми провели всі відповідні координаційні наради, і сьогодні працює у цілодобовому режимі координаційний оперативний міжвідомчий штаб, який охоплює і представників Нацполу, і представників органів державної влади. Також туди увійшли міграційна служба, представники ДПСУ, Нацгвардія і ДСНС", - сказав Табурець.

Він зазначив, що було обстежено всі приміщення, які можуть використовуватися в якості укриттів.

"Знаходиться 22 таких приміщення, плюс 9 найпростіших укриттів. Вони перевірені з необхідними вказівками, що там потрібно було доробити. Вони, на жаль, можуть вмістити лише 13,5 тис. осіб, що звісно недостатньо. Ми вжили додаткових заходів щодо розгортання мобільних таких укриттів, у першу чергу, звісно, це для самих правоохоронців, тому що їх в районі святкування достатньо багато, і ми подбали і про їхню безпеку. Сказати, що паломники реагують на тривоги, я скажу, що вони не сильно реагують. Серед цих прибулих уже понад 23 тис., десь близько трьох з половиною тисяч осіб - це діти. І вони, все-таки, переводили дітей в укриття, але це абсолютно не системно і не масово", - додав Табурець.

Нагадаємо

Цього року в Умані очікують на прибуття приблизно 30-35 тис. паломників-хасидів для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Хасиди вже почали по трохи прибувати.

На допомогу українським поліцейським до Умані прибули їхні колеги з Ізраїлю, щоб забезпечувати правопорядок під час юдейського нового року.