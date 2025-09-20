Более 23 тыс. паломников прибыли в Умань на Рош ха-Шана, из них более 3 тыс. - дети

В Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана по состоянию на утро 20 сентября прибыло более 23 тыс. паломников, из которых более трех тысяч - дети. Об этом в эфире "Суспільне" в субботу рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

"По состоянию на утро сегодня их уже более 23 тыс. именно в городе, где предполагается празднование их праздника. Мы провели все соответствующие координационные совещания, и сегодня работает в круглосуточном режиме координационный оперативный межведомственный штаб, который охватывает и представителей Нацпола, и представителей органов государственной власти. Также туда вошли миграционная служба, представители ГПСУ, Нацгвардия и ГСЧС", - сказал Табурец.

Он отметил, что были обследованы все помещения, которые могут использоваться в качестве укрытий.

"Находится 22 таких помещения, плюс 9 простейших укрытий. Они проверены с необходимыми указаниями, что там нужно было доработать. Они, к сожалению, могут вместить лишь 13,5 тыс. человек, что, конечно, недостаточно. Мы приняли дополнительные меры по развертыванию мобильных таких укрытий, в первую очередь, конечно, это для самих правоохранителей, потому что их в районе празднования достаточно много, и мы позаботились и об их безопасности. Сказать, что паломники реагируют на тревоги, я скажу, что они не сильно реагируют. Среди этих прибывших уже более 23 тыс., где-то около трех с половиной тысяч человек - это дети. И они, все-таки, переводили детей в укрытия, но это абсолютно не системно и не массово", - добавил Табурец.

Напомним

В этом году в Умани ожидают прибытия примерно 30-35 тыс. паломников-хасидов для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Хасиды уже начали понемногу прибывать.

На помощь украинским полицейским в Умань прибыли их коллеги из Израиля, чтобы обеспечивать правопорядок во время иудейского нового года.