08:41 • 4104 просмотра
Более 23 тыс. паломников прибыли в Умань на Рош ха-Шана, из них более 3 тыс. - дети

Киев • УНН

 • 304 просмотра

По состоянию на утро 20 сентября в Умань прибыло более 23 тысяч паломников, включая 3,5 тысячи детей, для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. Межведомственный штаб работает круглосуточно, а обследованные укрытия могут вместить лишь 13,5 тысячи человек.

Более 23 тыс. паломников прибыли в Умань на Рош ха-Шана, из них более 3 тыс. - дети

В Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана по состоянию на утро 20 сентября прибыло более 23 тыс. паломников, из которых более трех тысяч - дети. Об этом в эфире "Суспільне" в субботу рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

"По состоянию на утро сегодня их уже более 23 тыс. именно в городе, где предполагается празднование их праздника. Мы провели все соответствующие координационные совещания, и сегодня работает в круглосуточном режиме координационный оперативный межведомственный штаб, который охватывает и представителей Нацпола, и представителей органов государственной власти. Также туда вошли миграционная служба, представители ГПСУ, Нацгвардия и ГСЧС", - сказал Табурец.

Он отметил, что были обследованы все помещения, которые могут использоваться в качестве укрытий.

"Находится 22 таких помещения, плюс 9 простейших укрытий. Они проверены с необходимыми указаниями, что там нужно было доработать. Они, к сожалению, могут вместить лишь 13,5 тыс. человек, что, конечно, недостаточно. Мы приняли дополнительные меры по развертыванию мобильных таких укрытий, в первую очередь, конечно, это для самих правоохранителей, потому что их в районе празднования достаточно много, и мы позаботились и об их безопасности. Сказать, что паломники реагируют на тревоги, я скажу, что они не сильно реагируют. Среди этих прибывших уже более 23 тыс., где-то около трех с половиной тысяч человек - это дети. И они, все-таки, переводили детей в укрытия, но это абсолютно не системно и не массово", - добавил Табурец.

Напомним

В этом году в Умани ожидают прибытия примерно 30-35 тыс. паломников-хасидов для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Хасиды уже начали понемногу прибывать.

На помощь украинским полицейским в Умань прибыли их коллеги из Израиля, чтобы обеспечивать правопорядок во время иудейского нового года.

Павел Башинский

Общество
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Израиль
Национальная гвардия Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Государственная пограничная служба Украины
Умань