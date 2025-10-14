Польща відкрита для прийому українських біженців, але без диктату з боку ЄС - канцелярія Навроцького

Чи приймати мігрантів постійно, чи просто підтримувати їх на місцевому рівні - має вирішувати сторона, що приймає біженців. Про це в інтерв'ю rmf24 повідомив Марцін Пшидач, керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі, передає УНН.

Деталі

За словами представника канцелярії Навроцького, Польща відкрита для прийому біженців війни. Але слід враховувати, що рішення щодо прийому мігрантів повинні залишатися за державою (за Польщею - ред). Рішення не повинні нав’язуватися інституціями ЄС.

Дана держава має право вирішувати, чи приймати вона таких мігрантів постійно, чи лише підтримувати їх, наприклад, надаючи підтримку біженцям на місці сказав Марцін Пшидач

Доповнення

У програмі "Ранкова розмова" на RMF FM Марціна Пшидача також запитали про подальші провокації рф проти східного флангу НАТО. Пшидач наголосив, що Альянс належним чином реагує на російські провокації. На думку посадовця, належна відповідь має бути підкріплена ще більшою присутністю на східному фланзі НАТО.

Польща повинна вимагати більшої підтримки, систем боротьби з безпілотниками, протиракетної оборони та більшої кількості батарей Patriot - сказав Пшидач.

Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі додав:

Не можу виключати можливості того, що Росія захоче спровокувати та перевірити м’яку сторону НАТО.

Але чи чи відреагує НАТО належним чином політично, військово та соціально?, - ішлося у розмові.

Ми, як політики, повинні працювати над зміцненням цієї солідарності НАТО - пообіцяв Марцін Пшидач.

Нагадаємо

З 1 листопада у Польщі центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп.

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги.

Польща посилює вимоги для отримання допомоги "800+" українцями, прив'язуючи її до економічної активності та навчання дітей у польських школах.