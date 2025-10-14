$41.610.01
Ексклюзив
11:53 • 2410 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3332 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4834 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10608 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13531 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13672 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13230 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15429 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15204 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16405 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Польща відкрита для прийому українських біженців, але без диктату з боку ЄС - канцелярія Навроцького

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Польща готова приймати українських біженців, проте рішення щодо їхнього статусу та підтримки має залишатися за приймаючою стороною, а не нав'язуватися інституціями ЄС. Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач наголосив, що країна повинна мати право вирішувати, чи приймати мігрантів постійно.

Польща відкрита для прийому українських біженців, але без диктату з боку ЄС - канцелярія Навроцького

Чи приймати мігрантів постійно, чи просто підтримувати їх на місцевому рівні - має вирішувати сторона, що приймає біженців. Про це в інтерв'ю rmf24 повідомив Марцін Пшидач, керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі, передає УНН.

Деталі

За словами представника канцелярії Навроцького, Польща відкрита для прийому біженців війни. Але слід враховувати, що рішення щодо прийому мігрантів повинні залишатися за державою (за Польщею - ред). Рішення не повинні нав’язуватися інституціями ЄС.

Дана держава має право вирішувати, чи приймати вона таких мігрантів постійно, чи лише підтримувати їх, наприклад, надаючи підтримку біженцям на місці

сказав Марцін Пшидач

Доповнення

У програмі "Ранкова розмова" на RMF FM Марціна Пшидача також запитали про подальші провокації рф проти східного флангу НАТО. Пшидач наголосив, що Альянс належним чином реагує на російські провокації. На думку посадовця, належна відповідь має бути підкріплена ще більшою присутністю на східному фланзі НАТО. 

Польща повинна вимагати більшої підтримки, систем боротьби з безпілотниками, протиракетної оборони та більшої кількості батарей Patriot

- сказав Пшидач.

Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі додав:

Не можу виключати можливості того, що Росія захоче спровокувати та перевірити м’яку сторону НАТО.

Але чи чи відреагує НАТО належним чином політично, військово та соціально?, - ішлося у розмові. 

Ми, як політики, повинні працювати над зміцненням цієї солідарності НАТО

- пообіцяв Марцін Пшидач.

Нагадаємо

З 1 листопада у Польщі центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп.

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги. 

Польща посилює вимоги для отримання допомоги "800+" українцями, прив'язуючи її до економічної активності та навчання дітей у польських школах.

Ігор Тележніков

