Польша открыта для приема украинских беженцев, но без диктата со стороны ЕС - канцелярия Навроцкого

Принимать ли мигрантов постоянно или просто поддерживать их на местном уровне — должна решать принимающая беженцев сторона. Об этом в интервью rmf24 сообщил Марцин Пшидач, руководитель Управления международной политики Канцелярии президента Польши, передает УНН.

Подробности

По словам представителя канцелярии Навроцкого, Польша открыта для приема беженцев войны. Но следует учитывать, что решения по приему мигрантов должны оставаться за государством (за Польшей - ред). Решения не должны навязываться институтами ЕС.

Данное государство имеет право решать, принимать ли оно таких мигрантов постоянно, или только поддерживать их, например, оказывая поддержку беженцам на месте сказал Марцин Пшидач

Дополнение

В программе "Утренний разговор" на RMF FM Марцина Пшидача также спросили о дальнейших провокациях рф против восточного фланга НАТО. Пшидач подчеркнул, что Альянс должным образом реагирует на российские провокации. По мнению чиновника, надлежащий ответ должен быть подкреплен еще большим присутствием на восточном фланге НАТО.

Польша должна требовать большей поддержки, систем борьбы с беспилотниками, противоракетной обороны и большего количества батарей Patriot - сказал Пшидач.

Руководитель Управления международной политики Канцелярии президента Польши добавил:

Не могу исключать возможности того, что Россия захочет спровоцировать и проверить мягкую сторону НАТО.

Но отреагирует ли НАТО должным образом политически, военно и социально? - говорилось в разговоре.

Мы, как политики, должны работать над укреплением этой солидарности НАТО - пообещал Марцин Пшидач.

Напомним

С 1 ноября в Польше центры коллективного размещения беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп.

Сейм Польши принял законопроект, регулирующий статус пребывания украинских беженцев и выплату им финансовой помощи.

Польша ужесточает требования для получения помощи "800+" украинцами, привязывая ее к экономической активности и обучению детей в польских школах.