Польща розслідує спроби вербування білоруських опозиціонерів КДБ
Київ • УНН
Польська прокуратура розслідує спроби вербування білоруським кдб щонайменше 10 співробітників Національного антикризового управління (NZA) у Польщі. Зафіксовано 15 спроб вербування, пропонуючи гроші та погрожуючи родичам, що карається від 5 до 30 років ув'язнення.
Польська прокуратура почала розслідування через повідомлення агентів білоруського кдб, які пропонували співпрацю щонайменше 10 співробітникам Національного антикризового управління (NZA) у Польщі. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
За словами Павла Латушки, керівника NZA: "Вони використовують шантаж, спроби підкупу, фізичні погрози, дискредитацію, психологічний тиск та тиск на наші родини в білорусі".
За інформацією від NZA та журналіста RMF FM, контакти надходили здебільшого через Telegram: у повідомленнях пропонували гроші (зокрема називалася сума 3 000 злотих за першу інформативну дію) та "почати" все спочатку з "чистого аркуша", а також містили погрози й натяки на тиск на родичів у білорусі. Окружна прокуратура у Варшаві (Військовий департамент) офіційно повідомила про початок розслідування 8 листопада.
Підставою для розслідування стала стаття Кримінального кодексу Польщі про діяльність в інтересах іноземної розвідки, що карається від 5 до 30 років позбавлення волі. На сьогодні зафіксовано 15 спроб вербування членів NZA.
