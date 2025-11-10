Польша расследует попытки вербовки белорусских оппозиционеров КГБ
Польская прокуратура расследует попытки вербовки белорусским КГБ по меньшей мере 10 сотрудников Национального антикризисного управления (NZA) в Польше. Зафиксировано 15 попыток вербовки, предлагая деньги и угрожая родственникам, что карается от 5 до 30 лет лишения свободы.
Польская прокуратура начала расследование из-за сообщений агентов белорусского КГБ, которые предлагали сотрудничество по меньшей мере 10 сотрудникам Национального антикризисного управления (NZA) в Польше. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
По словам Павла Латушко, руководителя NZA: "Они используют шантаж, попытки подкупа, физические угрозы, дискредитацию, психологическое давление и давление на наши семьи в Беларуси".
По информации от NZA и журналиста RMF FM, контакты поступали в основном через Telegram: в сообщениях предлагали деньги (в частности, называлась сумма 3 000 злотых за первое информативное действие) и "начать" все сначала с "чистого листа", а также содержались угрозы и намеки на давление на родственников в Беларуси. Окружная прокуратура в Варшаве (Военный департамент) официально сообщила о начале расследования 8 ноября.
Основанием для расследования стала статья Уголовного кодекса Польши о деятельности в интересах иностранной разведки, которая наказывается от 5 до 30 лет лишения свободы. На сегодняшний день зафиксировано 15 попыток вербовки членов NZA.
