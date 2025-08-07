$41.610.07
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими

Київ • УНН

 • 11630 перегляди

Кримінальне провадження проти Олександра Зими закрито через відсутність складу злочину, нікому не повідомляли про підозру. Співзасновниця банку "Конкорд" планує оскаржити це рішення в суді.

Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими

Кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими закрили, бо не знайшли у його діях складу злочину. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м.Києві.

"22.07.2025 старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Івановим В. І. кримінальне провадження № 62023100110000229 закрито на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення – ред.)", - повідомили в поліції.

Правоохоронці також зазначили, що у цій справі нікому не повідомлялось про підозру. Більше деталей журналістам розповісти відмовились.

Водночас із власних джерел редакції стало відомо, що перед тим, як закрити кримінальне провадження слідчий допитав Олександра Зиму. Припускаємо, що головного юриста НБУ допитували як свідка і очевидно це було зроблено для того, щоб в майбутньому його свідчення не можна було використати як доказ. Адже якщо особу допитують як свідка, а потім їй вирішують вручити підозру, то попередні свідчення не є доказом у справі.

Відразу після спілкування Зими зі слідчим кримінальне провадження було закрите.

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, яка була визнана потерпілою у справі, у коментарі УНН розповіла, що планує оскаржити постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Варто зауважити, що кримінальна справа проти головного юриста НБУ державне бюро розслідувань відкрило наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд таку рекомендацію виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомляли, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Експерти, опитані УНН, вказували на ознаки  штучного затягування розслідування цієї справи.

Не влаштовували темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - розповіли  у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва також двома ухвалами зобовʼязував слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження.

Однак усі ці намагання закликати слідчих до активного розслідування кримінального провадження проти головного юриста Нацбанку не призвели до успішного результату. Справу просто закрили за відсутністю складу злочину попри те, що є підтверджений факт перешкоджанню конституційним правам акціонерів "Конкорду". Юрист Нацбанку, який мав би в суді доводити законність рішень регулятора, фактично скористався своїми службовими обовʼязками і очевидно змусив Фонд відкликати позови проти НБУ. Що це, якщо не склад злочину? 

Мабуть не дарма кажуть, що Феміда сліпа, очевидно, що в даній ситуацій цим вдало скористались.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НППублікації
Національна поліція України
Національний банк України
Київ