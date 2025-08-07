Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы

Уголовное производство в отношении директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы закрыто, так как в его действиях не нашли состава преступления. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

"22.07.2025 старшим следователем следственного отдела Печерского управления полиции Ивановым В. И. уголовное производство № 62023100110000229 закрыто на основании пункта 2 части первой статьи 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения – ред.)", - сообщили в полиции.

Правоохранители также отметили, что по этому делу никому не сообщалось о подозрении. Больше деталей журналистам рассказать отказались.

В то же время из собственных источников редакции стало известно, что перед тем, как закрыть уголовное производство, следователь допросил Александра Зиму. Предполагаем, что главного юриста НБУ допрашивали как свидетеля и очевидно это было сделано для того, чтобы в будущем его показания нельзя было использовать как доказательство. Ведь если лицо допрашивают как свидетеля, а потом ему решают вручить подозрение, то предыдущие показания не являются доказательством по делу.

Сразу после общения Зимы со следователем уголовное производство было закрыто.

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка, которая была признана потерпевшей по делу, в комментарии УНН рассказала, что планирует обжаловать постановление следователя о закрытии уголовного производства.

Стоит отметить, что уголовное дело против главного юриста НБУ государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал обжаловать штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства.

Однако все эти попытки призвать следователей к активному расследованию уголовного производства против главного юриста Нацбанка не привели к успешному результату. Дело просто закрыли за отсутствием состава преступления, несмотря на то, что есть подтвержденный факт препятствования конституционным правам акционеров "Конкорда". Юрист Нацбанка, который должен был бы в суде доказывать законность решений регулятора, фактически воспользовался своими служебными обязанностями и очевидно заставил Фонд отозвать иски против НБУ. Что это, если не состав преступления?

Наверное, не зря говорят, что Фемида слепа, очевидно, что в данной ситуации этим удачно воспользовались.