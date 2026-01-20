Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники зафіксували рідкісне явище

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 2528 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 9060 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 10356 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 18402 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 19350 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20872 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20191 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17226 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36563 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67675 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Популярнi новини
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 37202 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 39238 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 31628 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 6120 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 15537 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 73630 перегляди
УНН Lite
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 64 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 178 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 33058 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 48689 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41271 перегляди
Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники зафіксували рідкісне явище

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами о третій ночі. Це явище виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі.

Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники зафіксували рідкісне явище

О третій ночі прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Полярне сяйво – одне з найбільш вражаючих явищ природи. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі і підсвічують небо зеленими, рожевими і фіолетовими спалахами. А в Україні багряними 

- йдеться у повідомленні прикордонників.

На Сонці стався потужний спалах: він може викликати полярні сяйва і сильні магнітні бурі12.11.25, 09:59 • 5133 перегляди

Нагадаємо

За даними DW, потужна геомагнітна буря призвела до того, що північне сяйво можна побачити в Канаді та північній половині Сполучених Штатів, а також у деяких частинах Європи, включаючи Німеччину, Швейцарію та Україну ввечері у понеділок.

Антоніна Туманова

Суспільство
Deutsche Welle
Державна прикордонна служба України
Швейцарія
Карпати
Канада
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна