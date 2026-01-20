Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники зафіксували рідкісне явище

О третій ночі прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Полярне сяйво – одне з найбільш вражаючих явищ природи. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі і підсвічують небо зеленими, рожевими і фіолетовими спалахами. А в Україні багряними - йдеться у повідомленні прикордонників.

За даними DW, потужна геомагнітна буря призвела до того, що північне сяйво можна побачити в Канаді та північній половині Сполучених Штатів, а також у деяких частинах Європи, включаючи Німеччину, Швейцарію та Україну ввечері у понеділок.