Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники зафіксували рідкісне явище
Київ • УНН
Прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами о третій ночі. Це явище виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі.
О третій ночі прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Полярне сяйво – одне з найбільш вражаючих явищ природи. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі і підсвічують небо зеленими, рожевими і фіолетовими спалахами. А в Україні багряними
Нагадаємо
За даними DW, потужна геомагнітна буря призвела до того, що північне сяйво можна побачити в Канаді та північній половині Сполучених Штатів, а також у деяких частинах Європи, включаючи Німеччину, Швейцарію та Україну ввечері у понеділок.