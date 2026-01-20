$43.180.08
50.320.20
Эксклюзив
13:37 • 3200 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 10960 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 11134 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 19224 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20094 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21250 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20416 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17309 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36726 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67945 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Меню
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74153 просмотра
Полярное сияние над Карпатами: пограничники зафиксировали редкое явление

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Пограничники Мукачевского отряда зафиксировали полярное сияние над Карпатами в три часа ночи. Это явление возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли.

Полярное сияние над Карпатами: пограничники зафиксировали редкое явление

В три часа ночи пограничники Мукачевского отряда зафиксировали полярное сияние над Карпатами, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Полярное сияние – одно из самых впечатляющих явлений природы. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли и подсвечивают небо зелеными, розовыми и фиолетовыми вспышками. А в Украине багровыми 

- говорится в сообщении пограничников.

На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури12.11.25, 09:59 • 5133 просмотра

Напомним

По данным DW, мощная геомагнитная буря привела к тому, что северное сияние можно увидеть в Канаде и северной половине Соединенных Штатов, а также в некоторых частях Европы, включая Германию, Швейцарию и Украину вечером в понедельник.

Антонина Туманова

Общество
Немецкая волна
Государственная пограничная служба Украины
Швейцария
Карпатские горы
Канада
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина