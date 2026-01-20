Полярное сияние над Карпатами: пограничники зафиксировали редкое явление
Киев • УНН
Пограничники Мукачевского отряда зафиксировали полярное сияние над Карпатами в три часа ночи. Это явление возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли.
В три часа ночи пограничники Мукачевского отряда зафиксировали полярное сияние над Карпатами, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Полярное сияние – одно из самых впечатляющих явлений природы. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли и подсвечивают небо зелеными, розовыми и фиолетовыми вспышками. А в Украине багровыми
Напомним
По данным DW, мощная геомагнитная буря привела к тому, что северное сияние можно увидеть в Канаде и северной половине Соединенных Штатов, а также в некоторых частях Европы, включая Германию, Швейцарию и Украину вечером в понедельник.