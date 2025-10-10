$41.510.10
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 7264 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 11015 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
10:53 • 23140 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
09:44 • 28330 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17129 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
10 жовтня, 07:24 • 18189 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17972 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25707 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45571 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
Публікації
Ексклюзиви
Володимир Зеленський
Лі Цян
Кім Чен Ин
Андрій Садовий
Петро Порошенко
Україна
Дніпропетровська область
Сумська область
Донецька область
Київська область
Підбурювання до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС: суд арештував адвоката з можливістю внесення застави

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату, підозрюваному у справі щодо підбурювання до надання 3,5 млн доларів за закриття справи НАБУ, у вигляді тримання під вартою. Альтернативою є внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень.

Підбурювання до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС: суд арештував адвоката з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 2 млн грн адвоката, який є підозрюваним у справі щодо підбурювання до надання 3,5 млн доларів за закриття на підставі "правок Лозового" справи, яку розслідують детективи НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 2 млн гривень застави 

- йдеться в повідомленні.

Контекст

9 жовтня повідомлялося, що за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на нібито підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

Згодом Офіс Генерального прокурора відреагував на проведення слідчих дій співробітниками НАБУ та САП щодо прокурора ОГП. Зазначається, що в розпал розслідування справи щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

Офісу Генерального прокурора також надав роз’яснення щодо обшуків, проведених детективами НАБУ у двох прокурорів. Зокрема, наголошується, що прокурор ОГП підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній. 

9 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на нібито  підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол. США.

Справа Магамедрасулова

 21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ