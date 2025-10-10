Підбурювання до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС: суд арештував адвоката з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 2 млн грн адвоката, який є підозрюваним у справі щодо підбурювання до надання 3,5 млн доларів за закриття на підставі "правок Лозового" справи, яку розслідують детективи НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 2 млн гривень застави - йдеться в повідомленні.

Контекст

9 жовтня повідомлялося, що за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на нібито підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

Згодом Офіс Генерального прокурора відреагував на проведення слідчих дій співробітниками НАБУ та САП щодо прокурора ОГП. Зазначається, що в розпал розслідування справи щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

Офісу Генерального прокурора також надав роз’яснення щодо обшуків, проведених детективами НАБУ у двох прокурорів. Зокрема, наголошується, що прокурор ОГП підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній.

9 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на нібито підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол. США.

Справа Магамедрасулова

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.