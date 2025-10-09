Слідчі дії проти прокурора: в Офісі Генпрокурора заявили про ризик вибіркового застосування слідчих механізмів НАБУ та САП

Офіс Генерального прокурора України відреагував на проведення слідчих дій співробітниками НАБУ та САП щодо прокурора ОГП. Зазначається, що в розпал розслідування справи щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. Про це заявляє ОГП та наголошує, що очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора. Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку.

Проте, як повідомляє Офіс Генпрокурора, сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено.

Водночас зазначений прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України). За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності - заявляє Офіс Генпрокурора.

Офіс Генпрокурора наголошує, що у цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП.

"Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", - заявляє ОГП.

Офіс Генерального прокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності.

Також наголошується, що Офіс Генпрокурора не підтримує жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але залишається послідовно зацікавленим в об’єктивному встановленні істини.

Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи - заявляє Офіс Генпрокурора.

Контекст

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на нібито підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

Справа Магамедрасулова

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.