Следственные действия против прокурора: в Офисе Генпрокурора заявили о риске избирательного применения следственных механизмов НАБУ и САП

Офис Генерального прокурора Украины отреагировал на проведение следственных действий сотрудниками НАБУ и САП в отношении прокурора ОГП. Отмечается, что в разгар расследования дела в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности. Об этом заявляет ОГП и подчеркивает, что ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом же определении суда упоминается еще один сотрудник Офиса Генерального прокурора. Его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в определении не конкретизированы, как и обоснованность оснований проведения обыска.

Однако, как сообщает Офис Генпрокурора, сегодня утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно — никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято.

В то же время указанный прокурор входит в группу прокуроров по расследованию уголовных производств, в рамках которых исследуются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 УК Украины). По странному стечению обстоятельств, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности - заявляет Офис Генпрокурора.

Офис Генпрокурора подчеркивает, что в этом контексте усматривается риск конфликта интересов и избирательного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП.

"Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", - заявляет ОГП.

Офис Генерального прокурора подчеркивает свою приверженность принципам прозрачности, законности и правовой определенности.

Также отмечается, что Офис Генпрокурора не поддерживает никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но остается последовательно заинтересованным в объективном установлении истины.

Для надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений ОГП ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП. Это необходимо для проведения внутренней проверки согласно действующему законодательству. В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы, будут приняты все предусмотренные законом меры - заявляет Офис Генпрокурора.

Контекст

Сообщается, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на якобы подстрекательстве к предоставлению 3 500 000 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ. Средства якобы должны были передаваться прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие соответствующего решения.

Дело Магамедрасулова

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.