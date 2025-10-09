Следственные действия против прокурора: в Офисе Генпрокурора заявили о риске избирательного применения следственных механизмов НАБУ и САП

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
09:10 • 2780 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4716 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8056 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15325 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12449 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13727 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16033 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26151 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48261 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34738 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярные новости
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 12981 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 15325 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 26837 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 10328 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 6782 просмотра
публикации
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 2780 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 15325 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 56061 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 61603 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 40854 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 23911 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 41395 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 55497 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 57194 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 108232 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Следственные действия против прокурора: в Офисе Генпрокурора заявили о риске избирательного применения следственных механизмов НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Офис Генпрокурора отреагировал на следственные действия НАБУ и САП в отношении прокурора ОГП, усматривая риск конфликта интересов.

Следственные действия против прокурора: в Офисе Генпрокурора заявили о риске избирательного применения следственных механизмов НАБУ и САП

Офис Генерального прокурора Украины отреагировал на проведение следственных действий сотрудниками НАБУ и САП в отношении прокурора ОГП. Отмечается, что в разгар расследования дела в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности. Об этом заявляет ОГП и подчеркивает, что ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом же определении суда упоминается еще один сотрудник Офиса Генерального прокурора. Его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в определении не конкретизированы, как и обоснованность оснований проведения обыска.

Однако, как сообщает Офис Генпрокурора, сегодня утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно — никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято.

В то же время указанный прокурор входит в группу прокуроров по расследованию уголовных производств, в рамках которых исследуются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 УК Украины). По странному стечению обстоятельств, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности

- заявляет Офис Генпрокурора.

Офис Генпрокурора подчеркивает, что в этом контексте усматривается риск конфликта интересов и избирательного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП.

"Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", - заявляет ОГП.

Офис Генерального прокурора подчеркивает свою приверженность принципам прозрачности, законности и правовой определенности.

Также отмечается, что Офис Генпрокурора не поддерживает никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но остается последовательно заинтересованным в объективном установлении истины.

Для надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений ОГП ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП. Это необходимо для проведения внутренней проверки согласно действующему законодательству. В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы, будут приняты все предусмотренные законом меры

- заявляет Офис Генпрокурора.

Контекст

Сообщается, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на якобы подстрекательстве к предоставлению 3 500 000 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ. Средства якобы должны были передаваться прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие соответствующего решения.

Дело Магамедрасулова

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины