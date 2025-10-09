Офіс Генпрокурора дав роз’яснення щодо обшуків, проведених НАБУ у двох прокурорів

Офісу Генерального прокурора надав роз’яснення щодо обшуків, проведених детективами НАБУ у двох прокурорів. Зокрема, наголошується, що прокурор ОГП підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

У зв’язку з численними зверненнями представників медіа Офіс Генпрокурора повідомляє додаткову інформацію щодо проведених сьогодні обшуків у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора.

На підставі ухвали Вищого антикорупційного суду детективи Національного антикорупційного бюро України в межах досудового розслідування одного з кримінальних проваджень здійснили обшуки у двох прокурорів ОГП - повідомляє ОГП.

Щодо першого прокурора

Офіс Генпрокурора зазначає, що він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розслідують НАБУ та САП. Попри це, за ухвалою суду, обшуки проведено за місцем його проживання та роботи. За результатами обшуків не виявлено жодних речових доказів, що могли б свідчити про його причетність до будь-якого кримінального правопорушення. Водночас у прокурора вилучено мобільний телефон.

"Варто зазначити, що цей прокурор входив до групи прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво у справі за підозрою керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Р. Магамедрасулова у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - інформує Офіс Генпрокурора.

ОГП заявляє, що такі дії можуть свідчити про можливі спроби дискредитації прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному провадженні, та створення відповідного інформаційного фону, що викликає обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності окремих детективів НАБУ.

Очевидно, що проведення обшуку в прокурора, який працював над справою посадовця НАБУ та вилучення у нього мобільного телефону, несуть ризики доступу до інформації, яка може бути важливою доказовою базою у цьому провадженні. Відтак це ставить під питання неупередженість і справжні мотиви таких процесуальних дій - підкреслює ОГП.

Щодо другого прокурора

За даними, викладеними в ухвалі суду, він нібито може бути причетним до посередництва у передаванні 3,5 млн доларів США суддям ВАКС та посадовцям САП для вирішення питання про закриття кримінального провадження. Водночас за наявною інформацією цей прокурор не мав жодного стосунку до розслідування кримінального провадження, яке начебто мали закрити за неправомірну вигоду. Так само він ніколи не входив до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні за підозрою високопосадовця НАБУ - пояснюють в ОГП.

Офіс Генерального прокурора наголошує, що повністю сприяє розслідуванню, яке здійснюють НАБУ та САП, для забезпечення його законності, об’єктивності та прозорості, а також з метою унеможливлення будь-яких перекручувань з боку заінтересованих сторін.

Окрім того, ОГП звернулося до ЗМІ, які некоректно подали інформацію.

Звертаємося до журналістів, які некоректно подали інформацію, з проханням виправити її: прокурор ОГП підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній. Закликаємо представників медіа користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених даних - наголошує ОГП.

Контекст

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на нібито підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

Згодом Офіс Генерального прокурора відреагував на проведення слідчих дій співробітниками НАБУ та САП щодо прокурора ОГП. Зазначається, що в розпал розслідування справи щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

Справа Магамедрасулова

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.