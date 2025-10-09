Офіс Генпрокурора дав роз’яснення щодо обшуків, проведених НАБУ у двох прокурорів

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 10746 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 16313 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12672 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13692 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 22452 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14448 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15052 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16504 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26451 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48675 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
90%
745мм
Популярнi новини
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 31007 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 9776 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 14370 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів06:16 • 7542 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 12523 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 10737 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 16291 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 22436 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 59304 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 64986 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 25761 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 43137 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 57101 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 58715 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 109694 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Офіс Генпрокурора дав роз’яснення щодо обшуків, проведених НАБУ у двох прокурорів

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Офіс Генпрокурора надав роз'яснення щодо обшуків НАБУ у двох прокурорів, один з яких підозрюється у посередництві передачі хабаря суддям ВАКС. Другий прокурор, який вів справу посадовця НАБУ, не мав жодного процесуального статусу у провадженні, де проводилися обшуки.

Офіс Генпрокурора дав роз’яснення щодо обшуків, проведених НАБУ у двох прокурорів

Офісу Генерального прокурора надав роз’яснення щодо обшуків, проведених детективами НАБУ у двох прокурорів. Зокрема, наголошується, що прокурор ОГП підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

У зв’язку з численними зверненнями представників медіа Офіс Генпрокурора повідомляє додаткову інформацію щодо проведених сьогодні обшуків у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора.

На підставі ухвали Вищого антикорупційного суду детективи Національного антикорупційного бюро України в межах досудового розслідування одного з кримінальних проваджень здійснили обшуки у двох прокурорів ОГП

- повідомляє ОГП.

Щодо першого прокурора

Офіс Генпрокурора зазначає, що він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розслідують НАБУ та САП. Попри це, за ухвалою суду, обшуки проведено за місцем його проживання та роботи. За результатами обшуків не виявлено жодних речових доказів, що могли б свідчити про його причетність до будь-якого кримінального правопорушення. Водночас у прокурора вилучено мобільний телефон.

"Варто зазначити, що цей прокурор входив до групи прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво у справі за підозрою керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Р. Магамедрасулова у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - інформує Офіс Генпрокурора.

ОГП заявляє, що такі дії можуть свідчити про можливі спроби дискредитації прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному провадженні, та створення відповідного інформаційного фону, що викликає обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності окремих детективів НАБУ.

Очевидно, що проведення обшуку в прокурора, який працював над справою посадовця НАБУ та вилучення у нього мобільного телефону, несуть ризики доступу до інформації, яка може бути важливою доказовою базою у цьому провадженні. Відтак це ставить під питання неупередженість і справжні мотиви таких процесуальних дій

- підкреслює ОГП.

Щодо другого прокурора

За даними, викладеними в ухвалі суду, він нібито може бути причетним до посередництва у передаванні 3,5 млн доларів США суддям ВАКС та посадовцям САП для вирішення питання про закриття кримінального провадження. Водночас за наявною інформацією цей прокурор не мав жодного стосунку до розслідування кримінального провадження, яке начебто мали закрити за неправомірну вигоду. Так само він ніколи не входив до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні за підозрою високопосадовця НАБУ

- пояснюють в ОГП.

Офіс Генерального прокурора наголошує, що повністю сприяє розслідуванню, яке здійснюють НАБУ та САП, для забезпечення його законності, об’єктивності та прозорості, а також з метою унеможливлення будь-яких перекручувань з боку заінтересованих сторін.

Окрім того, ОГП звернулося до ЗМІ, які некоректно подали інформацію.

Звертаємося до журналістів, які некоректно подали інформацію, з проханням виправити її: прокурор ОГП підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній. Закликаємо представників медіа користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених даних

- наголошує ОГП.

Контекст

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на нібито підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

Згодом Офіс Генерального прокурора відреагував на проведення слідчих дій співробітниками НАБУ та САП щодо прокурора ОГП. Зазначається, що в розпал розслідування справи щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

Справа Магамедрасулова

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України